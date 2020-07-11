花蓮太平洋縱谷馬拉松受理報名　「早鳥送專屬背包」手腳要快

▲太平洋縱谷馬拉松舉辦報名啟動記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市路跑年度體育盛會「2020花蓮太平洋縱谷馬拉松」12月5日將在花蓮登場，花蓮市長魏嘉賢10日在啟動記者會中，宣布賽事報名於今日下午三時正式開放。

今年邁入第六屆的太平洋縱谷馬拉松今天在璽賓行旅（Kadda Hotel）舉辦報名啟動記者會，魏嘉賢與今年的代言人咪咪Mimi、及各界貴賓共同向外界正式宣布太平洋縱谷馬拉松即日起開放團體及個人的網路報名。

▲邀請運動網紅咪咪Mimi代言。



魏嘉賢在記者會上表示，今年總獎金高達21萬元，另外還有多家旅宿業者祭出優惠好康，盼能在新冠疫情後迎來一波消費熱潮，歡迎所有喜歡跑步的朋友來到花蓮，用運動體驗花蓮之美。

今年的馬拉松代言特地與知名運動網紅「咪咪愛運動」合作，咪咪Mimi本人擅長各式各樣的水上及陸上運動，也與國內外各大運動廠商有過合作經驗。咪咪表示，很開心回到家鄉代言這麼棒的活動，當天也會帶著親朋好友一起參加。

▲早鳥報名優惠，前3000名贈送專屬設計款的運動後背包。



太平洋縱谷馬拉松自7月10日起下午三點正式開放網路報名，期限至8月31日晚上24時止，額滿為止。喜愛馬拉松運動的國內外人士至官網（ http://tinyurl.com/ycsfamqf ）報名。魏嘉賢也在記者會現場宣布，早鳥報名優惠，前3000名即贈送專屬設計款的運動後背包，數量有限，報名要快。

▲今年完賽獎牌以秀林鄉為主視覺設計。

今年的賽事包括全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里以及視障組。起點皆由美崙田徑場旁的海岸路起跑，一路都有山海相伴，讓跑者邊跑邊欣賞獨特的賽道美景，總獎金高達21萬元。

▲抽獎品包括霹靂國際多媒體公司提供的週邊商品。

花蓮太平洋縱谷馬拉松完賽獎牌每年以一鄉鎮為主題，繼2016年起的壽豐鄉海洋公園、花蓮市東大門夜市、鳳林鎮林榮新光車站、新城鄉光隆博物館與七星潭，今年的完賽獎牌是以秀林鄉為主視覺設計，設計內容包括名聞遐邇的太魯閣、中西橫斷公路牌樓及紛飛的燕子等意象。歡迎跑者們收集13 面圍成一圈的非凡成就。

賽道補給品網羅許多花蓮在地特產，選手們還可以憑號碼布前往名產店還可享有優惠或折扣，到花蓮遠雄海洋公園、光隆博物館、新光兆豐休閒農場等6大園區皆可免費入場，詳情可上官網查詢。賽事結束後，還有豐富獎品的抽獎活動，包括霹靂國際多媒體股份有限公司提供的週邊商品，以及多家飯店、民宿所提供的住宿券、及贊助單位提供的獎金、獎品，獎品十分豐富。

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