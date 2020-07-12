「做工的人」投保規劃有訣竅　善用「醫療三寶」補足保障缺口

▲台劇《做工的人》揭起職災意識，富邦人壽提醒，勞工朋友可透過3大保險補強缺口。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

超夯台劇《做工的人》引起不少觀眾討論，同時也讓底層勞工的職災、生活困境和保障議題再次受到關注。為避免劇中悲劇在現實人生上演，富邦人壽提醒，每位在工作崗位上辛勤工作的勞工朋友，須妥善透過保險規劃，尤其補強意外傷害險、醫療險、重大傷病險3大保險缺口，才能為自己及家人蓋起人生的防護牆。

富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，根據衛福部日前公布的2019年國人十大死因，事故傷害高居國人第六大死因，藍領勞工族群因在工地工作，危險程度比辦公室勞工高，發生職災、意外的機率自然較高，因此除了基本的勞健保外，建議可以自行加保商業保險，建構完整的保障。

另據勞動部統計，因重大職災死亡人數，營造業及製造業佔比高達7成，災害原因又以墜落、物體倒塌崩塌、感電等工地意外居多，不過由於藍領勞工族群因為工地或工作內容風險較高，職業等級多為4級以上，在投保意外傷害險時，因保費較高經常被忽略或投保不足，當意外不幸發生時，不僅個人受到傷痛失能之苦、失去收入來源，更將可能成為家庭負擔。

富邦人壽建議，藍領勞工朋友應強化意外傷害險，並以醫療三寶（實支實付型、日額型住院醫療險、手術險）打底基本保障，先築起意外傷害險和醫療險這2道保險防護牆，才能在意外傷害不幸發生時，透過保險理賠金彌補自己與家人面臨的生活困境。

此外，由於意外傷害險的保費收取是對應職業等級，而非以投保年齡計算，藍領勞工族群須特別注意工作轉換時，可能會影響職業等級的變更，一定要主動通知投保保單的所屬保險公司，以免發生因少繳保費，導致理賠權益損失，發生削減理賠給付的情況；反之，若職業風險降低，也須主動告知，免得多繳了不必要的保費。

普遍來說，藍領勞工族群因對工作及生活的掌控度較低，多數有工時長、睡眠品質差、壓力大、飲食管理不及格等情形，長期下來積勞成疾的可能性較高，因此第3道保險防護牆，富邦人壽建議，應加強重大傷病健康險保障。

富邦人壽指出，尤其具有家庭責任的勞工族群，若能預先替自己規劃以全民健康保險重大傷病作為保障範圍的健保型重大傷病險，當不幸罹患重大傷病，在取得重大傷病證明後，就可以獲得一整筆保險理賠，不但能靈活運用、安心養病，更減緩重大傷病帶來的影響以及家庭經濟的負擔。

富邦人壽提醒，民眾皆應定期檢視自身保單，及早補足保障缺口，用保單打造完善風險防護牆，才能安心無虞的工作打拚，成為家人最堅實的後盾。