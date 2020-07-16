剛交往就借30萬！女友送「夏利豪」項鍊...渣男嫌：會過敏只收黃金

▲原PO送男方項鍊竟遭退貨。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／採訪報導

許多人在談戀愛時，都會買禮物討對方歡心，不過這份心意如果遭對方嫌棄，恐怕會傷透了心。一名女網友日前發文表示，「520」當天，她特別選購了一條瑞士知名品牌「夏利豪」（CHARRIOL）的項鍊送男友，不料竟遭對方以「非黃金會過敏」為由退貨，讓她相當無言，事後又因「借錢」一事鬧得兩人不開心，讓她最終決定分手，不再折磨自己。

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，「送前男友520禮物，結果隔天和我說，項鍊～他只有戴黃金的才不會過敏」。原PO特地精心挑選了知名品牌「夏利豪」的項鍊來送對方，想不到竟遭退貨，還反要求必須是「黃金」的才行，讓她十分傻眼。

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原PO補充，兩人當時剛交往一個月，對方就開口要和她借10萬元，交往第二個月，又因家人作保欠了100多萬，又再次向她借20萬補足差額。原PO苦笑稱，恐怕是「給他現金他會比較喜歡」，最後向對方拿回項鍊後，就決定分手。

▲原PO禮物遭退貨後，終於決定分手。（示意圖／取自Pixabay）

經《ETtoday新聞雲》記者採訪，原PO表示，其實早在男方首次向她借錢時，就曾提過分手，又因為對方苦苦追求，她才會心軟和好。原PO也提到，520事件則是在男方傳訊「退貨」後，又再企圖拿「作保」一事向她借錢，因此她才終於狠下心，哄騙對方把「項鍊還我，我買黃金的給你」，進而拿回項鍊，也決定分手。

原PO也強調，「因為他知道在我身上借不到錢也再拿不到任何東西了」，所以也沒有再苦苦糾纏、繼續聯絡她。

不少網友看到這些誇張行徑後，紛紛怒轟，「黃金比較好典當」、「當你提款機」、「扯爆！他是要黃金好變現吧」、「恭喜遠離渣渣」、「原來他是要跟提款機交往」、「軟飯型渣男」、「前男友不識貨也不識人」、「省起來，順便看清一個人」。另外，也有不少網友歪樓表示，「缺乾兒子嗎」、「還是單（身）嗎」、「報名男友」。