米粉有福了　小米台灣預告下半年再開4間新門市

▲小米台灣預告下半年再開4間新門市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

隨著「後疫情時代」來臨，小米台灣將持續落實新零售策略；小米台灣在今（16）日的「2020小米台灣夏季新品發布會」中宣布，將於2020年下半年計畫陸續於桃園、新竹、台中、高雄等人口密集的大都會區再開4間新門市，共21間門市串聯台灣市場主要商圈，看好後疫情時代的市場成長動能。

小米台灣指出，於2020年7月至8月間，小米將於「新光三越高雄左營店」、「Big City遠東巨城購物中心」、「桃園新光影城」以及「台中綠園道商圈」陸續開設新門市。「小米高雄左營專賣店」將於7月17日正式開幕，小米進駐新光三越高雄左營店，瞄準高雄左營車站的交通樞紐位置，其「三鐵共構」具高度聚集效應，搶攻人潮帶動的消費商機。

而「小米新竹巨城專賣店」將於7月18日盛大開幕，正式插旗Big City遠東巨城購物中心，小米已於今年4月底在遠東巨城購物中心規劃快閃店，以鄰近科學園區的高科技族群帶來的高消費力，及科技愛好者對小米品牌的喜愛，讓快閃店交出驚人的銷售成績單，進一步加速正式門市的成立。

「小米桃園青埔專賣店」於8月7日與備受矚目的Xpark水族館同時開幕，小米看準「桃園新光影城」橫跨電影、美食與購物的新形態複合式商場，除了擁有全台首座杜比音響電影院及全台最大北歐家居賣場，更引進日本「八景島海島樂園」海外首座分館「Xpark」水族館，將引爆2020下半年度國內旅遊人潮，成為桃園新興觀光景點，帶動商圈發展。

「小米台中綠園道專賣店」則將於8月8日開幕，台中勤美綠園道商圈與市民廣場比鄰，鄰近人潮聚集點包含自然科學博物館、國美館與知名購物商場等，是中台灣時下青少年與文青們最愛打卡的熱門景點，創造無限商機。

此外，小米台灣響應振興計畫，同步於小米實體門市推出「加碼振興券方案」，凡於7月17日起至7月22日，在小米實體門市購買指定熱門商品即可享最高新台幣800元折扣，米家掃拖機器人 1C折價新台幣800元，線下振興特惠價只要新台幣5,795元（原價6,595元）、米家空氣淨化器 Pro折價新台幣800元，線下振興特惠價只要新台幣6,095元（原價6,895元）、米家掃拖機器人折價新台幣500元，線下振興特惠價只要新台幣8,495元（原價8,995元）等多項加碼好康；「燃動新生活」活動還有「商品直降」、「滿1000減100」與「組合套裝」等多項優惠。