開放2歲以下小小明可以回家！莊人祥：首日至中午為止無人返台

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（15）日宣布，今（16）日零時開始，開放2歲以下持我國居留證陸籍子女申請入境。符合資格者可在父母或其他委託人士陪同下自行返台，發言人莊人祥受訪表示，至今日中午為止並無人入境返台。

新冠肺炎疫情國際蔓延，國內因應商務經貿、人道等因素需求，6月29日起放寬外籍、港澳人士入境，但中國大陸人士仍受限制，陸配子女小明們先前也苦於無法入台，小明爸媽陸續發起相關陳情、抗議活動，希望早日與孩子團聚。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日於指揮中心例行記者會中宣布，經考量國內疫情防控情形及量能、人道衡平性及各方意見後，優先開放2歲以下持我國居留證陸籍子女16日起可以申請入境，後續將觀察實施情形及中國大陸疫情發展等，再進一步評估是否有調整空間。

指揮中心表示，符合資格的2歲以下陸籍子女得由父母親或者委託相關人士陪同，入境後須依規定完成14天居家檢疫，執行細節將由移民署與相關單位處理。

陸委會表示，陸籍子女屬於「有證件但暫緩入境者」，返台前需以證件先向移民署提出確認無問題，才可能登機返回台灣。今日是開放返台首日，莊人祥受訪表示，至中午為止沒有陸配子女入境。

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