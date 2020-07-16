「為何女生覺得男生幫揹包包才體貼」他一問被笑：憑實力單身　結果大逆轉

▲您會幫另一半拿包包嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友表示，滿不懂為什麼有些女生覺得男生要幫她揹包包，提包包才顯得體貼，「包包不就是搭配女生自身的穿著才好看嗎？」此文引發熱烈討論，有人直呼原PO應是「憑實力單身」，沒想到結果大逆轉。也有女生說出男友幫忙揹包包的原因。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，買包包不就是要顯現出女生自己的穿搭質感嗎？讓一個男生揹女生的包包，怎麼看都不好看啊！不要再覺得男生幫女生揹包包是應該的好嗎？

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對此，許多網友表示，「看到幫女生拿包包的男生都會忍不住想笑....因為超不搭」、「包包真的不需要，路上看到覺得大男人揹小包包，好比臉上黏飯粒，難看」、「包包很重的時候，老公會主動接過去，很輕的時候就自己揹。對方如果把你放在心上，會在你需要的時候，主動伸出手來。」

▼原PO認為，男生整路幫女生揹包包真的不好看。（示意圖／記者陳俊宏攝）

其他女生說，「我不會叫男友幫我揹包包，但是會把東西塞進他包包」、「自己包自己揹很正常啊，除非太重、東西太多，幫提一下分擔是可以的。」還有人表示，「男朋友是覺得壓到胸部痕跡太明顯，才幫我拿的。」

不過，有人認為原PO會有這樣的想法，應該是沒有另一半，「看樣子你應該還是單身吧，交了女友就知道了」、「實力單身。」

原PO則回應，自己已婚了，和老婆育有兩名兒子，「我覺得暫時幫忙拿包沒有問題，媽媽包我也會揹，主要是覺得男生整路揹女生包包真的是不好看啦！體貼可以有別的做法，但真的不是整路揹女生包包。」

▲▼有女生認為，自己的包包自己揹。（圖／達志／示意圖、翻攝pixabay免費圖庫）