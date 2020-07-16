不信寶雅傳說！她一逛有感「10秒後打臉」屎意狂滾　親身應驗：是真的...

▲寶雅是蹲廁所神域，每逛必想拉。（示意圖／記者黃靖惠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都聽過「地表最強瀉藥」大冰奶，和逛寶雅必跑廁所的傳聞。就有一名女網友日前在《Dcard》貼文「寶雅都市傳說 你聽過嗎？」說天氣太熱，她就揪妹妹去吹冷氣，突然想到進寶雅就會想大便這件事，但因為不相信，就跟妹妹一起笑一下這種毫無根據的謠言。結果最後卻親身驗證了都市傳說，讓她哭笑不得。

原PO文中表示，因為天氣熱到爆，她又很無聊，所以就揪妹妹去寶雅吹冷氣，「突然想到寶雅的都市傳說，就是一進寶雅就會想大便這件事，其實我本來是不相信，只是想說跟妹妹分享一下，老妹也是笑笑回我說『屁啦！最好是』」，接著兩人就不以為然地繼續逛。

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沒想到逛到零食區的時候，一個生理反應讓她驚呆，「突然！一陣屎意襲來！」原PO趕緊說「傻眼，我想大便怎麼辦？」妹妹一聽也很緊張「真假啊！回家嗎？」這時候的原PO還堅持「感覺可以再逛一下」，結果10秒後就打臉「乾～～～不行了快回家～」才趕快跟妹妹飆回家。

▲寶雅和大冰奶是清腸2大神物。（示意圖／（左）記者黃靖惠攝、（右）記者周宸亘攝）

回到家，原PO從廁所出來後，忍不住驚呆「傻眼欸，都市傳說應驗了。」還附上在寶雅消費的發票，「附上發票以茲證明真的有去寶雅，大便的照片就先不要了吧！」

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「無副作用的浣腸藥」、「我媽每次去都想大便，認證」、「寶雅真的有種魔力呢」、「太誇張了，我以為只有我的大便不聽使喚」、「我也是欸！！差不多逛到髮飾區屎意就來了」、「我每次拉我弟陪我逛寶雅時，他也都會想上廁所，每次！！！（果然是神奇的都市傳說。」

就有網友表示，這功能不限定寶雅，「書店跟寶雅，百貨行都會」、「我是圖書館欸」、「我是逛五金行的時候」、「去書局一定會想大便，每次進去前都要想好買什麼，以一個快進快出的心態買完東西」、「圖書館真的一走進去就想大便……真的不是我不想看書啊！」