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荷蘭駐台代表紀維德獲頒桃園榮譽市民　鄭文燦：推動桃荷交流貢獻良多

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▲桃園市長鄭文燦15日頒贈桃園市榮譽市民證給荷蘭駐台代表紀維德。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦15日頒贈桃園市榮譽市民證給荷蘭駐台代表紀維德。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日頒授桃園市榮譽市民證給荷蘭駐台代表紀維德，以表彰任內積極推動台荷雙邊交流，鄭文燦表示，在紀代表見證下，桃園與荷蘭烏特勒支市代表團簽署合作備忘錄，持續推動智慧城市、綠能產業、青年創業、科技、觀光、文化及教育方面的交流，市府特別頒發桃園市榮譽市民證、市民卡以感謝其對桃園市付出，希望紀代表未來回荷蘭後，還有機會訪台與桃園。

▲桃園市長鄭文燦15日頒贈桃園市榮譽市民卡給荷蘭駐台代表紀維德。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦15日頒贈桃園市榮譽市民卡給荷蘭駐台代表紀維德。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦15日主持市政會議，會中頒贈桃園市榮譽市民證與市民卡給荷蘭駐台代表紀維德，鄭文燦指出，紀代表是台灣的朋友，也是桃園市朋友，他很珍惜紀代表在台灣工作的時光，任內努力拉近台灣與荷蘭間距離，也成功讓荷蘭在台辦事處正名，更為桃園與荷蘭建立友誼的橋樑，在城市交流、科技、文化、體育等各層面皆有好的成果。

鄭文燦說，紀維德對台灣有深厚感情，也非常了解台灣，過去桃園市透過紀代表的努力，成功建立與荷蘭交流關係，並與荷蘭烏特勒支市簽署合作備忘錄，日前台灣捐贈防疫物資，雙方共度難關，期盼在防疫安全的前提下，未來台灣與荷蘭的交流，包括商務、留學或觀光旅遊能早日開放，桃園作為台灣國門的第一站，將竭誠歡迎紀代表與荷蘭的朋友們來訪，也期許台荷之間能有更進一步的合作。

▲桃園市長鄭文燦與荷蘭駐台代表紀維德家人合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦與荷蘭駐台代表紀維德家人合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

紀維德提及，過去5年任期中，桃園不但是荷蘭代表團必訪的門戶都市，更是荷蘭重要的合作夥伴，過去荷蘭與桃園曾有過多次合作機會，包括桃園農業博覽會與城市互訪等，都獲得桃園市政府團隊鼎力相助，感謝鄭文燦在市長任內成為首位拜訪荷蘭的台灣市長，進而產生後續各領域交流合作，尤其與荷蘭烏特勒支市簽署合作備忘錄，在永續發展、水利管理等目標合作，荷蘭與台灣共同的歷史與文化更有深入研究，令人印象深刻。

紀代表也說，桃園是荷蘭最好的大使，感謝鄭市長所頒發的桃園榮譽市民，對自身意義重大，近年來，他常與荷蘭家人、朋友至桃園大溪老街及拉拉山遊玩，欣賞桃園的美景，感受桃園的友誼、好客及包容。未來會常回桃園，享受好山好水，也非常歡迎鄭市長及市府同仁有機會來訪荷蘭，相信桃園與荷蘭的友誼能歷久彌新，永久長存。

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