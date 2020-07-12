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「桃園藝文振興方案」挹注650萬　鄭文燦逛園區示範領取消費抵用券

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▲鄭文燦逛文化園區，示範領取消費抵用券。（圖／文化局提供）

▲市長鄭文燦指出，「桃園藝文振興方案」挹注650萬，守護桃園在地藝文。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市即將推出改版「全新藝文振興5大方案」，挹注經費達約650萬元，市長鄭文燦12日於馬祖新村眷村文創園區，親自示範如何領取「逛5大文化園區送消費抵用券」，希望藉此讓文創工作者取得更多振興資源，也邀請市民朋友們一同守護桃園在地藝文。

隨著疫情趨緩，桃園文化局日前推出「7-8月逛5大文化園區送消費抵用券」，市長鄭文燦12日赴馬祖新村眷村文創園區親自示範如何領取抵用券，及使用抵用券於園區內消費。▲鄭文燦逛文化園區，示範領取消費抵用券。（圖／文化局提供）

▲▼鄭文燦逛文化園區，示範領取消費抵用券。（圖／文化局提供）▲鄭文燦逛文化園區，示範領取消費抵用券。（圖／文化局提供）

除馬祖新村外，桃園77藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町等園區，每園區限定周末、限量50份，預計將發出4,500張，完成5大園區學習單，最高可獲500元消費抵用券，也可與文化部「藝FUN券」600元一起搭配使用，使消費優惠更升級。

另馬祖新村文化園區近期也推出「第三期職人村進駐實施計畫」徵件活動，先前第一、第二期共徵得9家文創業者進駐，這次將再開放6個眷舍空間，提供第1年期間免收房屋租金，經考核通過的單位，最長可進駐本園區5年，以打造成為桃園職人文創產業之重要基地，歡迎有興趣的市民朋友們踴躍投件。

桃園文化局表示，除上述消費券抵用活動，改版藝文振興方案還包含「6-8月線上劇場」、「8-9月百元看電影」、「9-12月3大藝文館舍售票5折優惠」、「7-12月4大藝文館舍演出免場地租金」等，各項措施於年底前陸續推出。

除更有效地將資源提供給藝文業者，也將更優惠、更好康的振興政策提供給民眾。並針對文創業者，積極爭取文化部「藝FUN券」商家說明會，將於7月17日至市府文化局為文創業者詳細解說相關規範。桃園市長鄭文燦更於7月12日於馬祖新村眷村文創園區親自示範如何領取「逛5大文化園區送消費抵用券」，希望藉此讓文創工作者取得更多振興資源，也邀請市民朋友們一同守護桃園在地藝文。

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