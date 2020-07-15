桃園社區大樓火災3人送醫　1命危者恢復心跳

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區崁頂路一棟9層樓公寓大樓15日上午傳出火警，火勢從5樓竄出，桃園市消防局第二大隊動員大批消防車與警消人員前往灌救，其中傳出有處戶受困，經消防人員緊急從5、6樓救出6名受困住戶，其中1名男子一度命危送醫急救後恢復心跳，另有2名女子受到嗆傷，其餘3人被救出後並無大礙，起火原因初步研判是神桌起火，至於火警發生原因與損失則有待鑑識人員調查釐清。

▲桃園市中壢區崁頂路某棟大樓15日在5樓傳出大火，桃園市消防局二大隊趕往搶救，陸續救出受困者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區崁頂路某大樓15日傳出火警，桃園市消防局二大隊搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，上午10時50分接獲報案指稱，中壢區崁頂路1棟9層樓公寓發生火警，消防局第二大隊派出13輛各式消防車前往搶救，火勢從5樓竄出，濃煙往6樓直竄往上，消防局接獲有住戶受困，立即指派華勛分隊逐層救人。

▲桃園市中壢區崁頂路某大樓15日傳出火警，桃園市消防局逐層救出受困住戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中在5樓有5人受困、6樓1人，受困住戶被救出後，5樓42歲黃姓男子被嗆昏，警消到達前一度沒有呼吸心跳，送醫急救後已恢復心跳，另外15歲劉姓少女、35歲得許姓女子則受到不同程度嗆傷也送醫救治中，但意識清楚，另3人則沒有大礙。

消防局調查，火勢在上午11時45分被撲滅，消防人員清查火場時發現神桌可能是起火點，現場燃燒面積約有15平方公尺，至於神桌為何會起火與實際損失，仍待鑑識人員鑑定釐清。

▲桃園市中壢區崁頂路某大樓15日傳出火警，桃園市消防局灌救情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，受困6人中，其中5樓是一家7口，火警發生時，有5人在屋內，被嗆傷的黃男是屋主的弟弟，許女則是屋主妻子，劉姓少女則是親戚，其餘3人幸運被消防人員救出並無大礙，黃男送醫急救後已恢復呼吸心跳，起火原因正由消防局調查鑑定中。

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