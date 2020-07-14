鄭文燦協助「紙風車劇團」進駐桃園　營區轉型為「藝術村」

▲市府邀請紙風車文教基金會到桃園南昌營區進行第二次勘查。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助「紙風車劇團」災後重新出發，桃園市長鄭文燦14日由市府副市長李憲明、文化局長莊秀美、觀旅局長楊勝評、桃園區長陳玉明等局處長陪同，和紙風車文教基金會董事長柯一正、董事吳念真、執行長李永豐等前往會勘桃園南昌營區，將由市府積極爭取文化部整建補助、研訂委託營運相關規範，讓紙風車劇團能夠順利進駐。

▲▼南昌營區基地面積達7.8公頃。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，南昌營區為國防部陸軍第六軍團砲兵第21指揮部所有土地，鄰近桃園區少輔院，目前國防部已完成部隊遷移作業，並由市府進行代管，基地面積達7.8公頃，幅員廣闊且建物與水電機能完善，不僅適合放置大型道具，營舍建物也可讓有關人員後續進駐使用。

市府邀請紙風車文教基金會14日進行第二次勘查，共同研商南昌營區活化方向及後續整體規劃，待紙風車董事會達成初步決議以後，市府將積極爭取文化部整建補助、研訂委託營運相關規範，讓紙風車劇團能夠順利進駐。同時，市府也將結合體育署、足球協會的足球訓練基地及桃林鐵路自行車道，讓南昌營區轉型為「南昌藝術村」，打造桃園城市新亮點。

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