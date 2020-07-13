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全台最貴的西瓜　鄭文燦拍賣6顆親手種西瓜做公益

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▲鄭文燦義賣親手種西瓜，燦粉競標購得捐做公益。（圖／市府提供）

▲鄭文燦說，大園西瓜甜美多汁。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日於大園區溪海休閒農業區，拍賣其2個月前所種的6顆大西瓜，在燦粉的競標下，其中一顆以15萬元賣出，6顆西瓜共義賣得款50萬。在地溪海國小獲贈83,000元做為食農教育推動經費，師生們大聲朗頌「市長市長種西瓜、與民同樂笑哈哈、照顧溪海人人誇、市長市長頂呱呱」感謝詞，聽得「阿燦市長」笑瞇了眼。

▲鄭文燦義賣親手種西瓜，燦粉競標購得捐做公益。（圖／市府提供）

▲溪海國小獲贈83,000元，師生們大聲朗頌感謝詞。（圖／市府提供）

大園區溪海休閒農業區今年推出友善種植「來鄉下種西瓜」活動，於5月初邀請市民朋友親自體驗種西瓜，市長鄭文燦應邀參加，種下6顆西瓜瓜苗，由專業瓜農照顧並已長大熟成，12日舉行市長拍賣西瓜，以及小農市集及導覽防災滯洪池等多項豐富活動。

▲鄭文燦義賣親手種西瓜，燦粉競標購得捐做公益。（圖／市府提供）

▲燦粉競標紛紛高價購得「燦哥西瓜」做公益。（圖／市府提供）

在燦粉的競標下，6顆西瓜雖以1,000元起標價拍賣，但每顆西瓜最後均以數萬元售出，其中一顆最高價15萬元，總共義賣得款50萬元。拍賣善款50%分別捐贈給溪海國小與大園區內的懷德育幼院、弘化懷幼院等，另一半將留給溪海休閒農業發展協會作基金使用，希望大家能一起作慈善活動並推廣農業發展。

▲鄭文燦義賣親手種西瓜，燦粉競標購得捐做公益。（圖／市府提供）

▲義賣西瓜的善款部分捐贈給弘化懷幼院▼和懷德育幼院。（圖／市府提供）▲鄭文燦義賣親手種西瓜，燦粉競標購得捐做公益。（圖／市府提供）

包括立法委員黃世杰、湯蕙禎、市議員徐其萬、游吾和、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、水務局長劉振宇、民政局長陳靜航、大園區長徐藍科均一同出席活動。

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