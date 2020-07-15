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振興三倍劵首日上路！桃警加強警力　市民：排隊辛苦但實體券卡好用

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▲振興三倍券15日開始發放，桃園市各區郵局與超商，一早就有不少民眾排隊領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲振興三倍券15日開始發放，桃園市各區郵局與超商，一早就有不少民眾排隊領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

政府發放的振興三倍券15日開始發放，桃園市各區郵局都湧入不少民眾排隊等候領取，為避免排隊引發糾紛，桃園市警局各分局派出大批人力在各區郵局駐點維持秩序，未達分流效果，首日安排身分證字號尾數是單數者領取，吳姓市民說，在領取前各種方式讓人眼花撩亂，家人決定實體券卡實在，今天很早就來排隊，回家交給媽媽統一處理。

▲振興三倍券15日開始發放，龜山區郵局一早有民眾排隊等候領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲振興三倍券15日開始發放，龜山區郵局一早有民眾排隊等候領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市各郵局、超商一早就有民眾等候領取振興三倍券，龜山警分局為避免排隊人龍發生糾紛，全區八處郵局加強警力派駐維持秩序，線上巡邏警網則落實超商巡簽，防止民眾領取預購三倍券時發生糾紛，其中郵局領取三倍劵人數較多，超商則因採預購制，所以領取人數不如預期。

▲振興三倍券15日開始發放，八德區某郵局一早有民眾排隊等候領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲振興三倍券15日開始發放，八德區某郵局一早有民眾排隊等候領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局為防制不肖歹徒趁機詐騙，或趁民眾排隊時發生扒竊案件，警方特別在全區5處郵局與超商增派線上警力巡邏，讓民眾能安心領取振興三倍券；桃園警分局也在轄區各郵局與支局加強增派警力巡邏或駐點維持秩序，今天早上各郵局領取人數還算踴躍，並未發生推擠等糾紛。

▲振興三倍券15日開始發放，桃園市蘆竹區某郵局前有身障人士領取，郵局局長還特別開立窗口讓身障者領取，不到5分鐘就完成。（圖／記者沈繼昌攝）

▲振興三倍券15日開始發放，桃園市蘆竹區某郵局前有身障人士領取，郵局局長還特別開立窗口讓身障者領取，不到5分鐘就完成。（圖／記者沈繼昌攝）

蘆竹警分局早上在郵局派駐警力，分局長黃益三也趕到郵局瞭解排隊人龍，其中有位朱姓身障人士排隊，郵局局長特別貼心另開身障窗口供領取，這名身障人士僅花5分鐘就領取到了，領到三倍券後特別感謝郵局與警方協助，幫助身障人士快速領取。

▲振興三倍券15日開始發放，蘆竹區郵局至公立牌提醒身分證尾數單數才可領取。（圖／記者沈繼昌攝）

▲振興三倍券15日開始發放，蘆竹區郵局至公立牌提醒身分證尾數單數才可領取。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市府政指出，振興三倍券領取方式分別為郵局領取採身分證字號單數（星期一、三、五）、雙數（星期二、四）達到分流效果，超商則採網路預購方式領取：四大超商服務機台→插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印繳費小白單→超商櫃台付費1千元→完成預購，領取方式（到超商領取）：收到簡訊通知／網站查詢→超商服務機台→輸入取貨序號→列印小白單→攜證件至櫃台簽收取券。

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