振興三倍券上路　鄭文燦：留4百元刺激消費剩餘捐助社福團體

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日領取振興三倍券後表示，今天是領取三倍振興券第一天，各地有很多民眾有到郵局或超商臨櫃領取，他領到振興三倍券後打算2百元到夜市變成4百元夜市券、再拿2百元到觀光工廠變成3百元，這都是桃園版加碼限定，剩下2千6百元我捐給社福團體，希望能帶動捐款。

▲桃園市長鄭文燦15日下午在超商領到振興三倍券後說明，自己將如何使用。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦15日在市府內的超商領取振興三倍券。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦下午抽空在市府超商領取3千元振興三倍券，他先到商店內機台點選振興三倍券領取按鈕，插入健保卡換取收據，再拿到櫃台領取，把這個流程跑了一輪，其實速度算是蠻快的。

鄭文燦指出，各超商還有加碼，諸如1百元折扣券，附贈餐廳的消費折扣券，各地可能都會有滾雪球乘數效應，每家商店都挖空心思想爭取振興券三倍券的商機，桃園市府也推出很多優惠方案，例如夜市2百元可以變4百元夜市券，觀光工廠2百元可以變3百元，等於乘以1.5倍，民間也有很多打折扣優惠方案。

▲桃園市長鄭文燦領取振興三倍券後指出，只留400元刺激消費，剩餘全數捐給社福單位。（圖／記者沈繼昌攝）

至於怎麼使用？鄭文燦強調，因為總是要幫忙刺激消費，願意帶頭來做，過幾天要去夜市消費，2百元去夜市變4百元夜市券，另外2百元到觀光工廠變3百元，這都是桃園版的加碼限定，其他剩下2千6百元就捐給社福團體，社福團體這段時間都沒什麼募款活動很辛苦，自己走訪了一些團體，他們說這半年是辛苦的半年，我捐給他們希望能帶動捐款。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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