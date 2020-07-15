陳玉珍嗆范雲「怕熱別進廚房」　鄭運鵬：事後消遣更扭曲性別觀念





▲鄭運鵬。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委范雲14日指控，國民黨立委陳雪生用肚子「頂三次」，且對方還聲稱「沒有懷孕，不是性騷擾」，結果卻被國民黨立委陳玉珍痛批「上個戰場就這樣靠北靠母」。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬15日回應，相信陳雪生現場沒有騷擾的意思，然而陳玉珍的言論，卻更扭曲性別觀念。

針對14日立院議場爆出性騷擾風波，鄭運鵬15日表示，立法院議事衝突難免有肢體碰撞，范雲也是街頭出身，長期研究性別議題，不會不知道衝突現場的尺度。這種騷擾爭議，是以當事人感受為前提，立法院內只要不是故意，說個抱歉，大家都可以理解，問題是後面國民黨立委和助理追加的消遣言詞。

鄭運鵬認為，陳雪生在立法院是好相處的同事，相信對方在現場沒有騷擾的意思，但是事後追加消遣范雲的言語，例如陳玉珍要范雲學習金馬戰地，怕熱就不要進廚房，「這更會扭曲性別觀念。」

鄭運鵬舉例，上一屆的前瞻預算衝突，他發現最後國民黨團留下女性立委來掃地，他公開這現象後，國民黨團就沒有再發生這種性別歧視的狀況。這些都顯示國民黨的性別平等觀念非常落伍，希望當事人和國民黨團可以誠懇致歉。

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