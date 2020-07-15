國民黨立委徹夜佔領議場！　柯建銘：朝野衝突已達臨界「決戰17日」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，在國民黨內外夾擊下，陳菊未能上台報告備詢，最後在民進黨團總召柯建銘與警力的保護下迅速離開立法院，國民黨立委則持續佔領主席台留守議場。對此，柯建銘15日受訪時表示，國民黨把陳菊或所有覺得有問題的被提名人考倒才是王道，但現在顯然已經沒辦法正常走入程序，當然就是決戰禮拜五。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團欲阻擋陳菊進入立法院，但陳菊仍在清晨6點多民進黨立委的護送下，順利進入立法院議場。不過由於國民黨團持續佔領議場主席台，陳菊於上午11時28分在民進黨立委的護送下順利離開立法院。

▲立法院臨時會審查監察委員被提名人，朝野立委推擠發生嚴重衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



由於國民黨立委持續佔領主席台，分三班制留守議場，議事也因議場設備被破壞而取消，待設備修復後才能繼續開會。柯建銘15日受訪時表示，整個臨時會到目前為止，都在爭吵與打架當中，國民黨應該會一路佔領主席台到禮拜五，「所以禮拜五勢必一戰」。

眼看朝野氛圍漸趨升高，柯建銘也呼籲朝野各政黨，立法院的尊嚴要由大家共同維護，同意權的行使是憲法賦予立委的權利，國民黨選擇一路拒絕審查，自然會受到外界的批評，但是不管怎麼樣，即便禮拜五大家會發生衝突，也希望國民黨適可而止。

柯建銘也談到，現在很多人都好奇，民進黨團到底會怎麼應付17日這一局，黨團幹部將共同思考，希望能達到最少傷害、能夠順利完成，「至於要怎麼做，坦白講叫我在這裡講出一個終於的答案」，因為包括昨天的策略也是前天晚上才公布。

▲國民黨立委排三班制留守議場。（圖／記者楊蕓攝）



有關在野黨質疑，人事同意權案未經審查而直接投票，是否會有程序瑕疵，柯建銘則表示，民進黨團一直呼籲國民黨，把陳菊問倒或所有覺得有問題的被提名人考倒才是王道，然而國民黨一路阻擋所有審查程序，放棄自己在憲法上的權力，這個責任不可歸責於被提名人，因為她已經很有誠意，「他很誠意要來你又不讓他上台」，這個責任歸屬大家很清楚。

柯建銘直言，立法院所有程序都是經過程序委員會安排，臨時會表決、覆議案等都是表定，沒有一個人可以要求重來，過去在審查包括《前瞻基礎建設特別條例》、《不當黨產條例》時也產生也很多衝突，包括在委員會無法審查，甚至潑水打架、幾千個案子的表決，都是按照程序走，現在顯然已經沒辦法很正常走入程序，「當然就是決戰禮拜五了」。

柯建銘也說，現在朝野的衝突已經到了臨界點，他也呼籲大家這兩天應該冷靜思考這些問題。

根據立法院議程規劃，監察院人事同意權案於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

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