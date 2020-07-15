國民黨團控立院動用警察權護陳菊：上千名員警保護「一介平民」

▲立法院臨時會院會進行監察委員資格審查，朝野議場後門推擠衝突，大批員警待命。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

監察院長被提名人陳菊原訂14日上午要在立法院接受資格審查，因國民黨團杯葛無法上台備詢，最後在數十名警察的保護下搭車離開立法院。國民黨團15日召開記者會指控立院動用警察權保護陳菊進出，且陳菊目前沒有監察院長身份，「只是一介平民」，質疑「是不是立法院長指揮的？」不過，立院秘書長林志嘉則澄清，這是混淆立院警察權的說法。

▲國民黨團召開「民主已死！立法院30年來首次動用警察權！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團總召林為洲指出，過去行政院長、總統府秘書長、各部部長，來到立法院從沒有這樣的規格，上千名員警進到立院只為保護陳菊，除了原來保護立院的保六，還調來各地保警，包括保五、保四、國道警察、港務警等，如果是為了防止外部民眾進院區，國民黨團支持，但如果是要對付在野黨立委就是另一回事。

▲國民黨霸佔立法院，媒體與警方爆發衝突。（圖／記者邱顯燁攝攝）

林為洲指出，昨天陳菊一下車，就出現兩個黑衣人替她拿傘，到底是什麼人？國安人員嗎？「現在陳菊是什麼身份，一介平民，她已辭總統府秘書長，還沒就任監察院長，她是以什麼身份進來？她是平民欸，不是官員，不是秘書長，也不是監察院長，為何有這個規格？」

林為洲表示，將要徹查那名黑衣人的身份，「如果是國安人員，那就是濫權，如果是私人隨扈，那有沒有換證、申請，可以隨便進來嗎？那才叫真正的黑衣人。」

林為洲質疑，立法院長動用警察權保護平民，阻擋立委接近她，國民黨不可能對陳菊女士動任何一根毛，「是不是立法院長指揮的？」此外，昨天看到警政署長陳家欽、保六大隊長指揮，沒有秘書長、副秘書長在旁邊，由他們主導，保護院長、副院長、立委優先，而不是保護官員，甚至是保護一個平民進立院，要求立法院長、立法院秘書長釐清，究竟是誰在指揮？如果是陳家欽指揮，他要嚴厲譴責，「到立法院就是院長、秘書長在指揮，而不是警政署長。」

針對國民黨團指控，立法院秘書長林志嘉回應「並無此事」，該指控也混淆警察權的定義。他表示，立法院警察權是指議場等會議空間內，但昨天是在議場後門外發生衝突，甚至發生委員助理涉入委員間攻防，「警衛隊同仁本於職責應維護場外安全並維持安全通道，與『警察權動用』毫不相干，是混淆定義，也對警察同仁不公平。」

▲陳菊在員警的保護下離開立法院。（圖／讀者提供）

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