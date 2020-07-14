「女生重訓後性慾是否較強」5男同事輪流性騷女教練　罰15萬！健身工廠回應了

▲健身工廠高雄總公司回應了。（圖／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

健身工廠中和廠爆出有5名教練對女教練小美（化名）性騷擾，不僅會動手襲臀，甚至曾將下體靠在她的身側，還說出「女生重訓後性慾是不是比較強」等不當話語，業者因此被依違反性別工作平等法開罰15萬元。雖然業者極力表示已盡到相關責任，並提出行政訴訟，但台北高等行政法院法官不採信，最後裁定駁回，對此健身工廠發出聲明表示：案件發生時有組性評會，同時也基於保護當事人原則，幫申訴人調整職務，但他表示自己要離職，未表達其意願及意見，才造成這次訴訟案件。

▲健身工廠中和廠發生性騷擾案件 。（圖／地方中心攝）

健身工廠聲明如下：

概述如下:

(一)申訴人於 107 年 7 月 13 日向直屬主管提出性騷擾申訴後，該名主管即時於翌日約談被申訴人 A、命其向申訴人道歉。本公司旋於同年月 16 日 召組性騷擾申訴評議委員會，針對申訴事實展開調查。同時，更徵詢申訴人是否有暫時調整職務之意願，以避免其與被申訴人繼續接觸;惟申訴人表示其已欲離職。

(二)囿於申訴內容略嫌模糊，性騷擾申訴評議委員會遂於 107 年 7 月 26 日 敦請申訴人以文字方式，特定申訴對象及事實經過，俾利進行評議;然申訴人所提出之文字，僅有被申訴人 A 之騷擾行為情節，本公司遂依前 開文字申訴內容，於 107 年 9 月 7 日作成第一次申訴調查報告書。

(三)嗣本公司於 107 年 11 月 12 日接獲新北市政府之裁處書後，始知申訴人 於 107 年 7 月 23 日向新北市政府提出性騷擾申訴內容，尚涉及行為人 B、C、D、E。本公司遂依裁處書所載，再次組成性騷擾申訴評議委員會 展開調查，並於 107 年 11 月 22 日以存證信函請申訴人陳述意見;然申訴人並未回應。本公司僅得依既有卷證，於 107 年 12 月 6 日作成第二次申訴調查報告書。

二、綜觀上情，本公司於接獲申訴人之申訴後，已積極採取必要之糾正及補救 措施，並給予行為人必要懲戒，同時，於不影響工作權利之前提下，協助調整人事職務，或由申訴人提出其得以接受之方案；惟因申訴人其已欲離職，就此部分並未表達其意願及意見，導致嗣後衍生誤會造成本件爭訟。

三、又本公司本即依法頒佈禁止工作場所性騷擾之書面聲明、實施性騷擾防治之教育訓練、設置申訴專線及訂定性騷擾防治措施並公開揭示。

四、本公司對此判決結果雖深感遺憾;然亦能理解法院係以更高標準檢驗優質 企業之苦心。經此事件後，本公司將持續加強內部教育訓練，並致力提供 一個更優質的環境予員工及會員。

▲健身工廠回應全文 。（圖／地方中心攝）