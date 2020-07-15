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市府員工「月薪3萬」卻買基隆1050萬豪宅！每月現金狂灌入　下場慘了

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▲▼基隆市政府。（圖／資料照）

▲基隆市府技工涉收賄買豪宅。（圖／資料照）

文／中央社

基隆市府技工應姓男子被控向土資場業者收賄，檢調查出應男月薪3萬餘元，除購買千萬房屋外，銀行帳戶有968萬餘元，由於應男對財產來源交代不清遭檢方起訴，法院審理後，判他2年徒刑。

基隆地院判決書指出，法務部調查局新北市調查處於民國106年6月15日接獲檢舉，指擔任基隆市政府都市發展處建築管理科技工應姓男子，自102年開始向土資場業者收取每月30萬元賄款，基隆地檢署也分別在107年3月和4月間接獲檢舉，由檢方指揮新北市調處對應男實施通訊監察。

▲▼基隆市政府。（圖／資料照）

▲市府員工月薪3萬卻買千萬豪宅，無法交代帳戶鉅額遭判刑。（資料照／示意圖）

檢調查出，應男月薪扣除勞健保等費用後約3萬3000元，自102年2月23日至去年3月5日間，除現金存款外，107年2月7日曾將14萬8000元現金交由妻子存入銀行，帳戶內合計達565萬8000元。

此外，應男於民國102年11月16日以總價1050萬元簽訂基隆市一間房屋，取得建物所有權後，銀行將核撥貸款以現金存款方式分26筆存入共403萬元，加上565萬餘元，應男帳戶內共有968萬8000元，金額遠高出他的薪資收入，來源可疑，且財產增加與收入顯不相當。

應男在檢方偵訊矢口否認有公務員財產來源不明犯行，辯稱在偵查中已盡量說明，但因時間久遠，無法逐筆說明，僅泛稱曾向妻子借款100萬元、打牌贏錢、郵輪上賭博所餘款項和李姓友人還錢，未就財產提出合理說明。

法院指出，100萬元並非小額借款，應男的妻子並未提出事證證明，不足採信。此外，根據李姓友人證稱，借款的最高金額和借款時間與被告所述不一，至於打牌所得和郵輪上賭博剩餘款項，應男也未提出其他事證佐證說詞。

法院指出，應男僅於審判中初次訊問時坦認犯罪，之後即飾詞否認犯罪，未見悔意，也未提出合理財產來源說明，依貪污治罪條例公務員財產來源不明罪，判處有期徒刑2年，褫奪公權4年，全案可上訴。

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