基隆市府首次推出LINE貼圖　林右昌與在地插畫家聯手拚觀光

▲ 基隆市府首次推出LINE貼圖，林右昌與在地插畫家聯手推觀光。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

行銷在地觀光，基隆市政府首次推出LINE主題貼圖，並於7月14日同時上架官方貼圖「KEELUNG小語」和原創動態貼圖「潮基隆feat.小黃間」，市長林右昌14日和在地插畫家小黃間合體，希望使用貼圖把基隆行銷出去。

原創貼圖「KEELUNG小語」，為拉抬基隆城市人氣，由市長林右昌不計形象親自配合演出，共有16張日常語彙搭配誇張表情動作，為大家可愛代言，想要獲得貼圖的民眾可參加「魅力基隆」FB粉絲團贈獎活動，還有機會抽中拍立得相機。

另一款官方貼圖「潮基隆feat.小黃間」，特別與基隆在地插畫家小黃間合作，繪製8張超萌療癒的可愛貼圖，民眾只要加入基隆市政府LINE官方帳號，即可擁有此貼圖。

▲ 原創貼圖「KEELUNG小語」，為拉抬基隆城市人氣，由市長林右昌不計形象親自配合演出。

林右昌表示，同仁向他說，平時忙著拚市政，認真、專業理性與正經形象，建議接地氣拋開偶包。這次行銷基隆，不計平時形象有較大的反差，這為讓基隆更活潑、大家注意基隆，更有效行銷基隆。他說，其中拍攝翻白眼的無言，當時讓他感到最困難，突破障礙一次就完成。

小黃間表示，基隆近幾年來改變與成長非常大，有了各式各樣豐富景點與美食，新增正濱漁港等許多網美打卡熱點，他可以向他人驕傲地說，基隆有許多好吃與好玩地方，歡迎大家來基隆散散心，藉這次合作為基隆注入更多活力與溫暖。

這款「潮基隆feat.小黃間」，由在地插畫家小黃間，繪製8張超萌療癒可愛貼圖，從廟口夜市吃美食、碧砂漁港吃蟹、市鳥黑鳶，再到近年超夯「台版威尼斯」正濱漁港彩色屋、望海藍帶自行車道、海洋廣場看郵輪聚會及「台灣龍珠」基隆嶼，巧妙呈現濃厚道地基隆元素。

▲ 插畫家小黃間，從小愛畫畫，創立插畫品牌「小黃間」，藉筆下角色抒發生活不開心。

插畫家小黃間，從小愛畫畫，創立插畫品牌「小黃間」，在黃色調迷你空間，藉筆下角色抒發生活不開心，繪製貼圖帶有誠摯溫暖，將自己對日常觀察，重新在創作中展現，走入城市巷弄中，品味出更多想像與希望，更支持在地青年，關心家鄉，細膩描繪基隆景致，連結對基隆的愛。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，擺脫肺炎疫情陰霾，正值暑假旅遊旺季，貼圖中基隆正濱漁港的彩色屋、基隆廟口和基隆嶼等正是熱門的國旅景點，歡迎大家按圖索驥到基隆打卡留念。

曾姿雯說，插畫家小黃間是基隆人，以自身對基隆最深刻潮都市印象，感性描繪故鄉景物，「潮基隆feat.小黃間」這個「潮」指的是底蘊深厚的「人文潮氣息」，大海相依的「食尚潮味」，和創作能量豐沛的「潮藝術」，希望透過萌系貼圖帶大家倘佯基隆日常，療癒每一天。此款官方貼圖數量有限，想下載的民眾要把握機會。

基隆市政府X小黃間聯名限量貼圖

潮基隆feat.小黃間：https://reurl.cc/MvlE7m

KEELUNG 小語：https://reurl.cc/D9V59O

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