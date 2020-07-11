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撞斷電桿鋼筋裸露…引擎蓋未凹陷　基隆警大讚：賓士鋼板真硬

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▲ 賓士撞斷電桿鋼筋裸露...車引擎蓋未凹陷 基隆警大讚：車頭鋼板真硬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 賓士撞斷電桿鋼筋裸露...車引擎蓋未凹陷，基隆警大讚：車頭鋼板真硬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區11日中午一輛賓士A180新款轎車，開車行駛在樂利三街時，突然失控撞斷路旁電桿，同向一部女騎士，因閃避不及也撞凹賓士右後車門，女騎士摔車手腳擦挫傷送醫治療；由於雙方對整起事故說法不一，警方將調閱路口監視器、賓士車上行車紀錄器釐清事發原因。

基隆警四分局11日中午接獲報案，基隆市樂利三街有一起轎車撞斷電桿事故，轎車右後車門旁倒著一台機車；警方趕抵現場發現，一輛賓士車撞斷路旁電桿，賓士車僅保險桿掉落，引擎蓋未見凹陷變形。

▲ 賓士撞斷電桿鋼筋裸露...車引擎蓋未凹陷 基隆警大讚：車頭鋼板真硬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 賓士車引擎蓋未凹陷，僅保險桿掉落。

30多歲賓士車簡姓男駕駛指稱，他也不知道怎麼撞到電線桿的，他說是女騎士先撞到他的車，才會失控撞倒電桿；50多歲李姓女騎士則指控，她準備空的寵物籃要去寵物店把愛犬接回家，不料簡先生失控先撞斷電桿，反彈她剎車不及撞她的機車，害她摔車受傷。

由於事故後，雙方對於肇事原因各有說詞，警方將調閱路口監視器、及取賓士A180車上行車紀錄器釐清事發原因。

事後員警表示大讚：「這輛賓士A180轎車鋼板真硬梆梆，如果是其他車子撞上電桿，車頭引擎蓋早已嚴重凹陷，車頭應該整個包住電桿。」

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▲ 賓士撞斷電桿鋼筋裸露...車引擎蓋未凹陷 基隆警大讚：車頭鋼板真硬。（圖／記者郭世賢翻攝）

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