　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆暖暖親水公園18日起開放！當地幼兒園搶先體驗　林右昌邀大家來清涼消暑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 基隆暖暖親水公園18日起開放！當地幼兒園搶先體驗 林右昌邀大家來消暑。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆暖暖親水公園18日起開放！當地幼兒園搶先體驗，林右昌邀大家來清涼消暑。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

名列全台十大免費戲水景點之一的暖暖親水公園，今年在疫情趨緩之際，將自18日起正式開放，市長林右昌13日前往親水公園視察，看到當地幼兒園搶先體驗的小朋友們玩得不亦樂乎，林右昌也熱情邀請大家一起到暖暖來戲水、消暑。

林右昌說，暖暖親水公園是全台十大免費戲水景點之一，今年訂於7月18日開始對外開放，歡迎本市及外縣市的市民朋友，都能夠來到暖暖歡樂戲水，「要歡樂、要開心，就到暖暖來」。

▲ 基隆暖暖親水公園18日起開放！當地幼兒園搶先體驗 林右昌邀大家來消暑。（圖／基隆市政府提供）

▲ 當地幼兒園搶先體驗，小朋友們玩得不亦樂乎。

暖暖區公所表示，「2020基隆親水季~暖暖森呼吸」活動是由結合市政府、衛生局及暖暖各里辦公處、社區及民間社團聯合辦理，期盼響應防疫新生活運動，在落實防疫之餘，也能放鬆享受生活，讓親子走出戶外，提升免疫力。

今年最消暑涼快的暖暖親水活動，將從7月18日開始盛大登場，上午8時20分暖暖區公所及同濟會在親水公園看台辦理親子悅讀為活動暖身，緊接著舉辦大小朋友最期待的開幕儀式，現場將免費發送冰棒及養樂多（送完為止），另加碼送大小氣球，讓現場洋溢著滿滿的幸福。

暖暖區公所今年特地規劃「基隆親水季暖暖森呼吸」一系列生態健行活動，三條路線、三種享受，讓民眾能欣賞到暖暖的另一種風情，8月1日「山野親子藍染DIY」；8月15日「暖壽山古徑尋曲」；8月29日「過港河濱公園樂活健走森呼吸」。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

▲ 基隆暖暖親水公園18日起開放！當地幼兒園搶先體驗 林右昌邀大家來消暑。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆暖暖親水公園18日起開放！當地幼兒園搶先體驗 林右昌邀大家來消暑。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆暖暖親水公園18日起開放！當地幼兒園搶先體驗 林右昌邀大家來消暑。（圖／基隆市政府提供）

ET快訊
高雄氣爆3億善款流向公開！　監院調查結果出爐
快訊／鳳山夫狠勒死老婆　遺體扔床上
朱高正兒醉倒快車道遭輾斃　堂哥要求加賠300萬…曝悲情現況
全球最新治安排名！台灣名列第二　大勝日韓新加坡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹塹國樂節十周年　五大職業國樂團18場演出

南投縣議員陳昭煜涉案「停職」　中選會公告王秋淑遞補縣議員缺額

「青春好動活力一夏」　黃偉哲：青少年多參與項戶外活動

基隆暖暖親水公園18日起開放！當地幼兒園搶先體驗　林右昌邀大家來清涼消暑

捐贈公益帳號助弱勢兒少線上學習　黃偉哲：線線相連學習無礙

防疫激化創作潛量　屏東美展630件參賽作品創新高

3成交通違規罰單漏接申訴　下載監理服務App…罰單從此不漏接

首屆「國小世界盃全國足球賽」　台中清水國小勇奪冠軍　

安平虎鯨亮晶鯨Orca Go！亮相　安平警執行交通疏導管制

腳踏車騎到沒氣怕挨罵　女童派出所求助...原來警察這麼平易近人　

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

竹塹國樂節十周年　五大職業國樂團18場演出

南投縣議員陳昭煜涉案「停職」　中選會公告王秋淑遞補縣議員缺額

「青春好動活力一夏」　黃偉哲：青少年多參與項戶外活動

基隆暖暖親水公園18日起開放！當地幼兒園搶先體驗　林右昌邀大家來清涼消暑

捐贈公益帳號助弱勢兒少線上學習　黃偉哲：線線相連學習無礙

防疫激化創作潛量　屏東美展630件參賽作品創新高

3成交通違規罰單漏接申訴　下載監理服務App…罰單從此不漏接

首屆「國小世界盃全國足球賽」　台中清水國小勇奪冠軍　

安平虎鯨亮晶鯨Orca Go！亮相　安平警執行交通疏導管制

腳踏車騎到沒氣怕挨罵　女童派出所求助...原來警察這麼平易近人　

Hublot粉紅錶殼不甜膩　鋁質鑄造輕盈、耐刮更加分

勇兔戳「兒子過世」痛處！　鍾欣凌《婆婆》2秒落淚網全看哭了

SF9接力舞蹈遭批沒誠意「飆破2000則留言」　網罵影片比動圖更誇張…正反意見戰翻

冷氣不涼！他1個動作「拯救全辦公室」　上司秒當豬隊友...網：老闆可憐阿

潑何韻詩一頭紅漆…統促黨胡志偉認起訴太重　籲檢「不要受上面壓力」

死了也要查到底！首爾市長朴元淳今出殯　女秘書聲明淚訴4年性騷煉獄

竹塹國樂節十周年　五大職業國樂團18場演出

《歡樂合唱團》娜雅劇中戀人Twitter要求加入搜救：將盡可能提供協助

入園免門票！苗栗最新童話小鎮　日光灑落半透明泡泡屋超浪漫

全金門牛隻淪陷「牛結節診」　農委會急訂1萬劑疫苗防疫

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

地方熱門新聞

朝鑾轎鞠躬55下白沙屯媽被感動

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

國民黨吉安鄉黨部已標售面臨搬遷　支持者感傷

全台最貴的西瓜　鄭文燦拍賣行情高

家具店錯過媽祖　鑾轎改衝爌肉飯老闆家

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

兄妹失散21年　兄帶餅乾相認催淚重逢

女子6天前騎機車外出後失蹤騎機車被發現

瑞芳深澳漁港光雕水舞超吸睛

女童腳踏車騎到沒氣怕挨罵　警察叔叔搞定

老婦心肌梗塞倒地警CPR搶救一命

安平虎鯨亮相安平警執行交通疏導管制

黃偉哲樂當一日青農叫賣農特產品

更多熱門

相關新聞

賓士撞斷電桿引擎蓋未凹　警讚：鋼板真硬

賓士撞斷電桿引擎蓋未凹　警讚：鋼板真硬

基隆市安樂區11日中午一輛賓士A180新款轎車，開車行駛在樂利三街時，突然失控撞斷路旁電桿，同向一部女騎士，因閃避不及也撞凹賓士右後車門，女騎士摔車手腳擦挫傷送醫治療；由於雙方對整起事故說法不一，警方將調閱路口監視器、賓士車上行車紀錄器釐清事發原因。

93歲阿嬤擔任導護志工18年：做到做不動為止

93歲阿嬤擔任導護志工18年：做到做不動為止

基隆神車「違停一幕療癒」　萬人跪：完美貼合

基隆神車「違停一幕療癒」　萬人跪：完美貼合

基隆警強勢掃黑！破獲暴力討債集團

基隆警強勢掃黑！破獲暴力討債集團

公車司機恍神衝撞路旁轎車　癌末扶養3子女

公車司機恍神衝撞路旁轎車　癌末扶養3子女

關鍵字：

基隆暖暖親水公園

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

八點檔天王爆吃軟飯！

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

股災all in台積電　3個月賺650萬

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面