▲ 基隆暖暖親水公園18日起開放！當地幼兒園搶先體驗，林右昌邀大家來清涼消暑。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

名列全台十大免費戲水景點之一的暖暖親水公園，今年在疫情趨緩之際，將自18日起正式開放，市長林右昌13日前往親水公園視察，看到當地幼兒園搶先體驗的小朋友們玩得不亦樂乎，林右昌也熱情邀請大家一起到暖暖來戲水、消暑。

林右昌說，暖暖親水公園是全台十大免費戲水景點之一，今年訂於7月18日開始對外開放，歡迎本市及外縣市的市民朋友，都能夠來到暖暖歡樂戲水，「要歡樂、要開心，就到暖暖來」。

▲ 當地幼兒園搶先體驗，小朋友們玩得不亦樂乎。

暖暖區公所表示，「2020基隆親水季~暖暖森呼吸」活動是由結合市政府、衛生局及暖暖各里辦公處、社區及民間社團聯合辦理，期盼響應防疫新生活運動，在落實防疫之餘，也能放鬆享受生活，讓親子走出戶外，提升免疫力。

今年最消暑涼快的暖暖親水活動，將從7月18日開始盛大登場，上午8時20分暖暖區公所及同濟會在親水公園看台辦理親子悅讀為活動暖身，緊接著舉辦大小朋友最期待的開幕儀式，現場將免費發送冰棒及養樂多（送完為止），另加碼送大小氣球，讓現場洋溢著滿滿的幸福。

暖暖區公所今年特地規劃「基隆親水季暖暖森呼吸」一系列生態健行活動，三條路線、三種享受，讓民眾能欣賞到暖暖的另一種風情，8月1日「山野親子藍染DIY」；8月15日「暖壽山古徑尋曲」；8月29日「過港河濱公園樂活健走森呼吸」。

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