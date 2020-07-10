基隆「93歲阿嬤」擔任導護志工18年　動力太暖心：好像在保護自己孫子

▲93歲的邱魏養阿嬤建德國小擔任導護志工18年。（圖／基隆市政府教育處，下同）



記者林彥臣／綜合報導

基隆有一位93歲的阿嬤邱魏養，擔任建德國小交通導護志工的工作長達18年，守護孩子們上下學的安全，10日接受基隆市教育局的表揚時，她更熱血宣示，「我要做到做不動為止」。

基隆市「109年度導護志工交通服務隊輔導研習」，今天於五堵國小舉行，由市府教育處長林祝里頒發感謝狀，感謝志工們風雨無阻的守護學童。93歲的邱魏養阿嬤，18年來每周固定執勤2次，她所展現的恆心與毅力，令人感佩。

根據《中央社》報導，18年前，邱魏養阿嬤的朋友找她擔任國小導護志工，她心想孫子也就讀國小，守護別人小孩的上下學安全就好像在保護自己的孫子一樣，因此一口答應。邱魏養值班時，早上近7時就精神奕奕站在校門口附近，且一站就是1小時。

邱魏養阿嬤說，她把每名學生都當自己的孫子守護，這讓她很開心，只要有體力就會繼續做下去，「把導護志工當做運動，我要做到做不動為止」。

議員張之豪說，邱魏養阿嬤就住在他家對面的鶯歌里，是建德國小最資深、最認真的交通導護志工，她每天早上6時許就出門，風雨無阻，並花費約20分鐘走路到校，保護小學生上下課的交通安全。

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