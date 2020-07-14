《小天使與小惡魔的誠信對話》　南投廉政志工團展開校園巡演

▲廉政志工校園巡迴宣導活動，14日在南投中寮國小演出。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為讓國小學童從小養成正確的法治觀念，培養廉潔誠信的品格，縣府廉政志工14日在中寮國小，演出《小天使與小惡魔的誠信對話》，透過話劇表演，提升學童對廉潔、誠信、品德、操守等價值觀，副縣長陳正昇也到場，提倡學校與小朋友品德教育的重要性。

縣府政風處每年都會推動各項政風宣導相關活動，今年因應新冠肺炎疫情，6月校園安全後才開始辦理，預計7月至9月間，在南投市、草屯鎮、名間鄉、中寮鄉等4鄉鎮市共7所國小辦理宣導活動，中寮國小為第6場次。

宣導活動由政風處人員及廉政志工，共同規劃「小天使與小惡魔的誠信對話」戲劇，以生動、活潑、有趣的故事情節，透過表演引導學生了解「認真負責、誠實信用」的重要性，讓學童從小養成正確的觀念。

活動也以有獎徵答方式，向孩童宣導「防疫新生活運動」，希望大家落實個人衛生防護措施、保持社交距離，維護自身的健康。陳副縣長說，法治教育要從小教起，廉政志工巡迴專車在學生結業式這天開到中寮鄉，用貼近生活周遭的事物宣傳廉政品德教育，期盼小朋友讀書之餘也重視禮義廉恥，同時呼籲大家暑假期間注意身體健康。

中寮國小校長陳燕玉表示，志工帶來的精彩表演，讓小朋友看得笑聲連連，感謝縣府貼心的規劃，在學期的結束來到偏鄉，為學童的期末帶來歡樂，讓鄉下的孩子也能學到寶貴的知識。

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