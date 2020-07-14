3年苦練有成！水里國小女子足球隊　勇奪世界盃女子組冠軍

▲南投水里國小女子足球隊，勇奪國民小學足球世界盃足球賽女子組冠軍，副縣長陳正昇接見表揚，頒贈10萬元獎金作為訓練基金。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣水里國小女子足球隊，參加教育部體育署108學年度國民小學足球世界盃足球賽勇奪女子組冠軍，副縣長陳正昇14日在縣長室接見，並頒贈10萬元獎金給足球隊作為訓練基金，由校長周進科及足球隊長胡臻代表接受，隨後並逐一頒發獎狀表揚每一位選手。

會中，教練顧見福、隊長胡臻代表學校呈獻冠軍金盃，小將們也一起致贈簽名球，致贈縣府留念。副縣長陳正昇說，水里國小女子足球隊參加第1屆國小世界盃全國足球賽，在117隊參賽隊伍中，經歷多場對戰，以精湛球技和堅毅奮戰精神，晉級前8強後，於7月12日在台北體育場總決賽中，以4比0踢走新北市蘆洲國小勇奪女子組冠軍，相當不簡單。

南投縣過去足球運動風氣不興盛，宛如足球沙漠，但在體育界有心人士積極推廣，臺體大大力協助下，足球運動在南投逐漸成長，水里國小在2003年引進足球運動後，開始慢慢成長茁壯，也曾承辦本縣樂樂足球決賽，基礎深厚。

多年來水里國小培訓了一批足球好手，這些小將紀律嚴謹，身手驕捷，因此在比賽中能脫穎而出，贏得冠軍殊榮，著實令人雀躍。雖推廣足球運動先天條件不足，但教練和選手不為環境所困，在條件不足下，仍堅持刻苦訓練，逐漸展現佳績。

今年5月南投縣府也成立足球訓練中心，凝聚學校、教練、臺體大和社會資源，支持足球發展，日前也舉辦足球嘉年華活動，就是希望能從基層培育足球選手。未來期許足球運動能向下扎根，向上成長茁壯，將南投打造成足球運動的搖籃，創造更多優秀選手，也企盼更多企業一起來支持，讓足球在南投綻放光芒，與棒壘球同列南投標竿運動項目之列。

水里國小女子足球隊隊長胡臻表示，參加足球隊3年，訓練相當辛苦，其間曾想退出，但為了實現足球夢，最後仍苦撐下來。比賽中隊友們很拼，雖然受到激烈碰撞或受傷，但仍咬緊牙關，堅忍作戰，最後才能贏得冠軍，抱回金盃殊榮，感謝爸媽支持，更感謝一路走來教練的指導。

縣體育會總幹事洪銘惠及足球委員會主委詹文平也同聲表示，未來希望能將足球運動，向上延伸至高中、大學，完善學習訓練管道，讓優秀選手能繼續留在南投培訓發展，也希望更多企業一起來關心和贊助，企盼4年後能在全中運中發光發熱。

水里國小校長周進科表示，此次能抱回金盃除了教練和選手努力奮戰外，也要感謝縣府指導和各界支持協助，依大會規定若連績3年蟬聯冠軍，除可永久保存金盃外，並將獲得100萬元獎金，未來全隊會繼續努力，期許2年後能抱回百萬元獎金。

超級經典、一用上癮

【更多新聞】

不容暴力份子流竄到南投 集集警擴大臨檢+封閉式路檢

南投縣議員陳昭煜涉案「停職」 中選會公告王秋淑遞補縣議員缺額

把握炎熱夏季 三伏貼可改善過敏體質、遠離打噴嚏流鼻水