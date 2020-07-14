南投「火龍果1袋100自己拿」！老闆苦笑：農場工作太忙　一整天結果驚呆了

▲火龍果1袋100元。（圖／曾亮誠提供）

記者周亭瑋／採訪報導

南投竹山一名農場老闆日前因忙於工作，無暇兼顧水果攤，於是以誠實攤位的模式，貼出招牌「火龍果1袋100元」，讓客人自己拿，就這樣從早上7點放到傍晚5點，結果讓他相當欣慰，決定之後繼續以這樣的形式販售蔬果。

南投順天農業行老闆曾亮誠向《ETtoday新聞雲》記者提到，他是休閒農場第三代經營者，為了不被盤商剝削，他打算開始發展零售部分，自己種的自己賣，但由於平時忙著種植蔬果、打理農場，實在沒空一直顧著攤位，於是12日那天突發奇想，將火龍果一袋袋包裝，並寫下「1袋100元自己拿」。

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曾亮誠表示，攤車從早上7點放到傍晚5點，一共賣出了10袋，重點是與收入完全吻合，這讓他決定，以後繼續用這個模式販售，他笑說，「工作也一樣忙，能賣多少算多少，本季有火龍果、芭樂、香蕉、百香果，不過地點有可能改，在哪工作就在哪裡賣。」

▲▼老闆也有種植雞角刺。（圖／曾亮誠提供）

對於民眾自律又守規矩的情況，網友們也相當感動，直呼「這景象...我還以為只在日本看得到」、「真棒，希望呆丸郎可以純樸誠實點」、「人性測驗」、「台灣人很有規矩、不貪心，了解農民辛苦...加油喔」、「你的信任，別人會更自律」。

另外，不少人看到「火龍果1袋100」都心動不已，紛紛表示「火龍果？我那天在環南買兩顆就噴了170」、「火龍果很便宜阿」。