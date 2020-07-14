　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投「火龍果1袋100自己拿」！老闆苦笑：農場工作太忙　一整天結果驚呆了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲火龍果1袋100元。（圖／曾亮誠提供）

▲火龍果1袋100元。（圖／曾亮誠提供）

記者周亭瑋／採訪報導

南投竹山一名農場老闆日前因忙於工作，無暇兼顧水果攤，於是以誠實攤位的模式，貼出招牌「火龍果1袋100元」，讓客人自己拿，就這樣從早上7點放到傍晚5點，結果讓他相當欣慰，決定之後繼續以這樣的形式販售蔬果。

南投順天農業行老闆曾亮誠向《ETtoday新聞雲》記者提到，他是休閒農場第三代經營者，為了不被盤商剝削，他打算開始發展零售部分，自己種的自己賣，但由於平時忙著種植蔬果、打理農場，實在沒空一直顧著攤位，於是12日那天突發奇想，將火龍果一袋袋包裝，並寫下「1袋100元自己拿」。

請繼續往下閱讀...

曾亮誠表示，攤車從早上7點放到傍晚5點，一共賣出了10袋，重點是與收入完全吻合，這讓他決定，以後繼續用這個模式販售，他笑說，「工作也一樣忙，能賣多少算多少，本季有火龍果、芭樂、香蕉、百香果，不過地點有可能改，在哪工作就在哪裡賣。」

▲火龍果1袋100元。（圖／曾亮誠提供）

▲▼老闆也有種植雞角刺。（圖／曾亮誠提供）

▲火龍果1袋100元。（圖／曾亮誠提供）

對於民眾自律又守規矩的情況，網友們也相當感動，直呼「這景象...我還以為只在日本看得到」、「真棒，希望呆丸郎可以純樸誠實點」、「人性測驗」、「台灣人很有規矩、不貪心，了解農民辛苦...加油喔」、「你的信任，別人會更自律」。

另外，不少人看到「火龍果1袋100」都心動不已，紛紛表示「火龍果？我那天在環南買兩顆就噴了170」、「火龍果很便宜阿」。

ET快訊
5男輪流性騷女教練「重訓性慾是否較強」　健身工廠回應了
六都槍擊案件數曝光！這縣市最多　排名超意外
專訪／雞排妹買股票2個月賺84萬　親拿出對帳單揭「獲利秘訣」
月收6000萬正妹直播主輕生亡！爆給男友戴綠帽「床上醜事全被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熱帶低壓不排除明登陸台灣！「2地區」整天斷續有雨　午後降雨熱區曝

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

郵局三倍券預約已破23萬筆　「現購」必知三件事：代領要加帶身分證

東森購物「台中專區」2周逾千萬人瀏覽　盧秀燕：超前部署成績亮眼

慈濟依政府公告　接受振興三倍券捐贈公益

「郵局領三倍券」教學影片來了！　林佳龍1分鐘教懂民眾明天怎麼領

小心毒液爆噴！半夜睡醒驚見17隻「隱翅蟲」　網見屍體照：被滅門還要排隊

高捷恢復班距！　暑假祭出不記名「90天吃到飽」方案

台灣人貼汽車隔熱紙！日本網友詫異「看不到駕駛」FB發文爆熱論：很可怕耶

南投「火龍果1袋100自己拿」！老闆苦笑：農場工作太忙　一整天結果驚呆了

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

熱帶低壓不排除明登陸台灣！「2地區」整天斷續有雨　午後降雨熱區曝

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

郵局三倍券預約已破23萬筆　「現購」必知三件事：代領要加帶身分證

東森購物「台中專區」2周逾千萬人瀏覽　盧秀燕：超前部署成績亮眼

慈濟依政府公告　接受振興三倍券捐贈公益

「郵局領三倍券」教學影片來了！　林佳龍1分鐘教懂民眾明天怎麼領

小心毒液爆噴！半夜睡醒驚見17隻「隱翅蟲」　網見屍體照：被滅門還要排隊

高捷恢復班距！　暑假祭出不記名「90天吃到飽」方案

台灣人貼汽車隔熱紙！日本網友詫異「看不到駕駛」FB發文爆熱論：很可怕耶

南投「火龍果1袋100自己拿」！老闆苦笑：農場工作太忙　一整天結果驚呆了

青春山海線「Fun開玩浪」6種沁涼玩法大公開　夏日玩家首選！

蕭敬騰突曬3照問「我會被判幾年？」　網一看罪行：無期徒刑！

公仔迷偷竊交保再犯案「全島偷到爽」　金門人噴怒火：斷手腳送城隍廟！

日本大相撲7月賽事將在東京舉辦　每日開放上限2500名觀眾進場

熱帶低壓不排除明登陸台灣！「2地區」整天斷續有雨　午後降雨熱區曝

燕麥＋奇亞籽超燃脂！低卡「4減肥早餐」懶人必學...配半熟蛋好邪惡

博謙生技違反藥品GMP規定　董座曾偉宏：停工產線無認列營收

西瓜紅、湖水綠…搶特殊色口罩不用等中衛　6大MIT品牌也有秒殺限定款

民宅炊事不慎　住宅用火災警報器鳴叫鄰居報案險釀災

中職／聽到余謙要選　曾豪駒眼睛都亮了　猿想補強投

生活熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

熱帶性低氣壓家門口生成了！

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了

大屯山群開出「火山通道」噴發流向曝光

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

涉賣油給北韓　4船員住油輪612天

火山通道曝光！金山、士林北投須警覺

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

更多熱門

相關新聞

竹山、鹿谷6條待修道路　縣府砸400萬改善

竹山、鹿谷6條待修道路　縣府砸400萬改善

南投縣長林明溱14日會勘竹山、鹿谷2鄉鎮6條待修道路，其中，竹山鎮中崎里中和路、集山路危險路口改善案，原本地方爭取不到20萬元，只求改善路口鋪面，林縣長見有必要，一口氣同意砸400萬元，徹底改善集山路到南雲交流道間整條的中和路，將儘速刨除老舊破損路面全線重新封層。

南投廉政志工團展開校園巡演

南投廉政志工團展開校園巡演

愛心義廚揪團　南投都達部落義煮

愛心義廚揪團　南投都達部落義煮

搶三倍券觀光商機！南投縣抽獎送汽車

搶三倍券觀光商機！南投縣抽獎送汽車

水里國小女子足球隊　勇奪世界盃冠軍

水里國小女子足球隊　勇奪世界盃冠軍

關鍵字：

火龍果誠實攤位南投南投順天農業行老闆

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面