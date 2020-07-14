　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

愛心義廚揪團上山義煮　南投都達部落老少共享豐盛美味午餐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼熱情活力義廚團到仁愛鄉都達國小，為部落的學生老師、地方耆老長者及志工伙伴們，準備豐盛又美味的料理，孩子們吃的津津有味。（圖／南投縣政提供，下同）

▲熱情活力義廚團到仁愛鄉都達國小，為部落的學生老師、地方耆老長者及志工伙伴們，準備豐盛又美味的料理，孩子們吃的津津有味。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

由一群廚師同好們組成的「熱情活力義廚團」，14日來到仁愛鄉都達國小開煮，為部落的學生老師、地方耆老長者及志工伙伴們，準備豐盛又美味的料理。孩子們吃的津津有味，副議長潘一全、議員廖文賢也上山與師生同樂，共享愛心午餐，肯定並感謝這群愛心又有活力的義廚們。

南投縣議會副議長潘一全，相當肯定這項義煮活動。他表示，熱心義廚們結合各界力量和資源，利用自身的專長，準備豐盛美味的料理讓偏鄉孩子享用，非常有意義，也讓孩子懂得感恩回饋，他也希望藉此拋磚引玉，能幫助更多偏鄉弱勢民眾。

都達國小14日剛好是結業式，學生們也上台表演口簧琴和傳統木琴，表達感謝之意，校長余秀英逐一頒發感謝狀給廚師代表們，藉此公開表揚他們的善行義舉。

▲▼熱情活力義廚團到仁愛鄉都達國小，為部落的學生老師、地方耆老長者及志工伙伴們，準備豐盛又美味的料理，孩子們吃的津津有味。（圖／南投縣政提供，下同）

▲▼熱情活力義廚團到仁愛鄉都達國小，為部落的學生老師、地方耆老長者及志工伙伴們，準備豐盛又美味的料理，孩子們吃的津津有味。（圖／南投縣政提供，下同）

加入義煮活動的單位有喜登食品有限公司、熱情活力義廚團、中華民國全國義廚聯合總會、社團法人雲林縣義廚協會、香港阿一鮑魚公司等單位及志工近50人參與，現場準備了約150人份的餐點，採自助式，菜色豐富有炒蝦、雞腿、雞翅和魚肉，師傅現場現做的蟹味手卷，還有來自新竹的貢丸菜頭湯，更有銀耳紅棗甜湯、泡芙、果凍、西瓜
等甜點，讓大家吃得開心又滿足。

負責牽線此次活動的林月有女士，是仁愛鄉警友會副主任，她們也結合當地民宿業者成立了仁愛愛心團，就是要長期投入仁愛鄉各部落的弱勢關懷活動，結合更多有志一同的愛心人士一起做好事，很高興能邀請到熱情活力義廚團的到來。

喜登食品公司董事長黃女君，是發起這次義煮活動的成員之一。她表示，義廚團每年都會選擇幾處偏鄉弱勢的地區進行回饋，將好吃的東西帶到偏鄉聚落，滿足在地民眾的胃口，團員們利用自身專長自動自發加入義煮活動，並募集來自全台各地的愛心物資，希望把這份愛傳承下去，讓更多弱勢朋友感受社會的愛心和溫暖。

熱情活力義廚團榮譽團長陳茂山指出，他們大概是5年前開始成立義廚團，一開始只是幾位志同道合的廚師聚會，後來就越揪越大團，也從過年過節的弱勢餐會，演變為為偏鄉山區的義煮活動，目前成員約有200人，每次義煮活動都是全台串聯，有錢出錢、有力出力，不分地域年齡，只要有空就會來幫忙，大家都是本著初衷做善事，看到孩子滿足的笑容，就會覺得很高興。

超級經典、一用上癮

【更多新聞】

暢遊日月潭、水里車埕、集集線　台灣好行巴士「車埕線」亮眼開行

3年苦練有成！水里國小女子足球隊　勇奪世界盃女子組冠軍

把握炎熱夏季　三伏貼可改善過敏體質、遠離打噴嚏流鼻水

ET快訊
快訊／高雄、台南警察局長遭拔官　這2人「確定接任」
5男輪流性騷女教練「重訓性慾是否較強」　健身工廠回應了
六都槍擊案件數曝光！這縣市最多　排名超意外
專訪／雞排妹買股票2個月賺84萬　親拿出對帳單揭「獲利秘訣」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民宅炊事不慎　住宅用火災警報器鳴叫鄰居報案險釀災

行動圖書館首站開往八仙洞外廣場樹下　大熱天擠滿閱讀人潮

失智老人大太陽下迷路　台東瑞源警連人帶腳踏車送返家

竹山、鹿谷6條待修道路　林明溱砸400萬徹底改善

《小天使與小惡魔的誠信對話》　南投廉政志工團展開校園巡演

愛心義廚揪團上山義煮　南投都達部落老少共享豐盛美味午餐

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

「2020遊學屏東趣」親子共學6大主題　內容豐富精彩可期

3年苦練有成！水里國小女子足球隊　勇奪世界盃女子組冠軍

幸福！每人紅包600元　彰化和美發5414萬振興消費禮金

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

民宅炊事不慎　住宅用火災警報器鳴叫鄰居報案險釀災

行動圖書館首站開往八仙洞外廣場樹下　大熱天擠滿閱讀人潮

失智老人大太陽下迷路　台東瑞源警連人帶腳踏車送返家

竹山、鹿谷6條待修道路　林明溱砸400萬徹底改善

《小天使與小惡魔的誠信對話》　南投廉政志工團展開校園巡演

愛心義廚揪團上山義煮　南投都達部落老少共享豐盛美味午餐

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

「2020遊學屏東趣」親子共學6大主題　內容豐富精彩可期

3年苦練有成！水里國小女子足球隊　勇奪世界盃女子組冠軍

幸福！每人紅包600元　彰化和美發5414萬振興消費禮金

驗證軍工動員能量　一指部徵用亞航人力搶修P3-C型反潛機

快訊／警政署發布人事令　劉柏良、詹永茂接任高雄、台南警局長

最怕看的一集！　袁詠琳《姐姐》晉級卻蹲地痛哭曝心聲「我無能為力」

許凱嗆情敵趁虛而入「太渣了」！　和吳佳怡《天舞紀》上演浪漫額頭吻　

「胎兒在子宮染疫」首例！病毒穿過胎盤進攻　男嬰出生後痙攣

青春山海線「Fun開玩浪」6種沁涼玩法大公開　夏日玩家首選！

蕭敬騰突曬3照問「我會被判幾年？」　網一看罪行：無期徒刑！

公仔迷偷竊交保再犯案「全島偷到爽」　金門人噴怒火：斷手腳送城隍廟！

日本大相撲7月賽事將在東京舉辦　每日開放上限2500名觀眾進場

熱帶低壓不排除明登陸台灣！「2地區」整天斷續有雨　午後降雨熱區曝

地方熱門新聞

12生肖老鼠排第一　芭里文物館報您知

朝鑾轎鞠躬55下白沙屯媽被感動

全國優質東方美人茶賽　他拿前三名

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

特勤部隊退伍　李建宏種植安全的白甘蔗

萬安43號演習　人車不管制

法鼓山迴向「大悲咒」念6百萬遍

打造低碳城市　嘉市環市自行車道主線全長25公里

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

振興消費禮金　和美鎮發5414萬元　

南投縣議員陳昭煜停職　王秋淑遞補缺額

農遊券可買農漁產品　還能玩休閒農場

國民黨吉安鄉黨部已標售面臨搬遷　支持者感傷

更多熱門

相關新聞

搶三倍券觀光商機！南投縣抽獎送汽車

搶三倍券觀光商機！南投縣抽獎送汽車

振興消費來南投！三倍券15日起上路。南投縣長林明溱14日宣布，為鼓勵民眾到南投觀光、消費，7月1日起到年底，只要到南投消費滿500元，即可取得1次抽獎機會。縣府將在茶博會、跨年晚會抽大獎，各送汽車1輛；住宿另有刮刮樂「現刮即中」，越早消費及買的越多，中獎機率越大。

水里國小女子足球隊　勇奪世界盃冠軍

水里國小女子足球隊　勇奪世界盃冠軍

台灣好行巴士新開日月潭、車埕路線

台灣好行巴士新開日月潭、車埕路線

擴大臨檢+封閉式路檢　集集警強化治安維護

擴大臨檢+封閉式路檢　集集警強化治安維護

台南六信高中響應救國團公益活動

台南六信高中響應救國團公益活動

關鍵字：

南投文教公益義煮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面