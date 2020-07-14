愛心義廚揪團上山義煮　南投都達部落老少共享豐盛美味午餐

▲熱情活力義廚團到仁愛鄉都達國小，為部落的學生老師、地方耆老長者及志工伙伴們，準備豐盛又美味的料理，孩子們吃的津津有味。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

由一群廚師同好們組成的「熱情活力義廚團」，14日來到仁愛鄉都達國小開煮，為部落的學生老師、地方耆老長者及志工伙伴們，準備豐盛又美味的料理。孩子們吃的津津有味，副議長潘一全、議員廖文賢也上山與師生同樂，共享愛心午餐，肯定並感謝這群愛心又有活力的義廚們。

南投縣議會副議長潘一全，相當肯定這項義煮活動。他表示，熱心義廚們結合各界力量和資源，利用自身的專長，準備豐盛美味的料理讓偏鄉孩子享用，非常有意義，也讓孩子懂得感恩回饋，他也希望藉此拋磚引玉，能幫助更多偏鄉弱勢民眾。



都達國小14日剛好是結業式，學生們也上台表演口簧琴和傳統木琴，表達感謝之意，校長余秀英逐一頒發感謝狀給廚師代表們，藉此公開表揚他們的善行義舉。





加入義煮活動的單位有喜登食品有限公司、熱情活力義廚團、中華民國全國義廚聯合總會、社團法人雲林縣義廚協會、香港阿一鮑魚公司等單位及志工近50人參與，現場準備了約150人份的餐點，採自助式，菜色豐富有炒蝦、雞腿、雞翅和魚肉，師傅現場現做的蟹味手卷，還有來自新竹的貢丸菜頭湯，更有銀耳紅棗甜湯、泡芙、果凍、西瓜

等甜點，讓大家吃得開心又滿足。



負責牽線此次活動的林月有女士，是仁愛鄉警友會副主任，她們也結合當地民宿業者成立了仁愛愛心團，就是要長期投入仁愛鄉各部落的弱勢關懷活動，結合更多有志一同的愛心人士一起做好事，很高興能邀請到熱情活力義廚團的到來。



喜登食品公司董事長黃女君，是發起這次義煮活動的成員之一。她表示，義廚團每年都會選擇幾處偏鄉弱勢的地區進行回饋，將好吃的東西帶到偏鄉聚落，滿足在地民眾的胃口，團員們利用自身專長自動自發加入義煮活動，並募集來自全台各地的愛心物資，希望把這份愛傳承下去，讓更多弱勢朋友感受社會的愛心和溫暖。

熱情活力義廚團榮譽團長陳茂山指出，他們大概是5年前開始成立義廚團，一開始只是幾位志同道合的廚師聚會，後來就越揪越大團，也從過年過節的弱勢餐會，演變為為偏鄉山區的義煮活動，目前成員約有200人，每次義煮活動都是全台串聯，有錢出錢、有力出力，不分地域年齡，只要有空就會來幫忙，大家都是本著初衷做善事，看到孩子滿足的笑容，就會覺得很高興。

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