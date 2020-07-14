暢遊日月潭、水里車埕、集集線　台灣好行巴士「車埕線」亮眼開行

▲台灣好行車埕線觀光巴士，串連集集鐵路支線水里車埕站及日月潭國家風景區，遊客不用自行開車，即可暢遊沿途景點。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

台灣好行車埕線7月起熱鬧開行，交通部觀光局日管處透過新的觀光巴士公車路線，串連日月潭與車埕2大旅遊熱點，規劃全台最迷你水庫、全台唯一活盆地景觀、水里蛇窯等景點，打造日月潭西南軸線觀光廊道，帶領旅客深入體驗山城秘境，成為大國旅時代亮眼新玩法。

台灣好行車埕線沿線，擁有豐富的觀光及生態教育資源，如頭社水庫、頭社活盆地、水沙連古道等自然景觀，以及向山遊客中心、明潭發電廠、玉山國家公園管理處、日月潭特色遊學中心、鐵道觀光小學堂等環境、教育場域，並有近百年歷史的水里蛇窯以及以木業聞名、全台最美車站車埕站。

這條國民旅遊觀光巴士路線，除串連日月潭與水里，更可串接綠蔭鐵道集集支線，非常適合親子一同前往旅遊，親身體驗車埕線的魅力，來一趟豐富見學之旅。

台灣好行觀光巴士公車，採候車站「隨招即停」行駛車埕線各站點，不自行開車遊客，除搭乘集集線火車到水里、車埕站，再搭台灣好行到日月潭沿線景點。也可從台中搭台灣好行專車抵日月潭站後，再轉搭台灣好行車埕線巴士，暢遊水里、車埕景點。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處處長洪維新表示，日月潭一直是國內外遊客首選目的地，夢幻潭景以及全球最美十大自行車道「水上自行車道」，均令人流連忘返，而集集鐵路支線的終點站「車埕」，更是純樸自然充滿木業香氣的山城小鎮，一年吸引超過百萬遊客到訪。

開行的台灣好行車埕線，串起日月潭區2大重要觀光熱點，旅客可以透過台灣好行車埕線，無縫接軌暢遊日月潭與車埕，從水岸一路玩到山城。

未來導入台灣好行的行銷宣傳資源，車埕線將可提供更符合國際旅客需求的服務，包括四語化文宣、E化語音導覽服務等，可更提升日月潭西南軸線觀光廊道之國際能見度。

因應台灣好行車埕線的開行，日管處也特別輔導清境旅行社推出「日月潭-車埕套票」，提供遊客輕鬆暢遊日月潭、車埕2大旅遊熱點新選擇，更加碼贈送前100名購票民眾，實用又兼具紀念性的車埕木椅手作體驗。

此外，另特別設計「親子學習單」，爸爸媽媽可帶小朋友一同搭乘好行，來一趟車埕線見學之旅，90分以上即可到車埕遊客中心兌換闖關完成獎勵，也歡迎青年學子或一般民眾一起來測驗，看看自己可獲得幾分。

台灣好行車埕線每日共計6班次往返日月潭與車埕，車體內裝更以車埕木業文化風格呈現。9月30日前搭乘「台灣好行日月潭線或車埕線」，可向司機索取搭乘證明，至合作商家出示套票或搭乘證明，即可享有如住宿免費升等、全品項消費折扣及限定活動贈品等獨享優惠，最高可獲巿價3000元優惠。

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