振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

▲振興三倍券上路，南投縣推出來南投旅遊消費，抽汽車大獎及特色活動，且越早消費、買越多，中獎機會越多。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

振興消費來南投！三倍券15日起上路。南投縣長林明溱14日宣布，為鼓勵民眾到南投觀光、消費，7月1日起到年底，只要到南投消費滿500元，即可取得1次抽獎機會。縣府將在茶博會、跨年晚會抽大獎，各送汽車1輛；住宿另有刮刮樂「現刮即中」，越早消費及買的越多，中獎機率越大。

疫情趨緩，各項活動陸續解封，7月1日起實施「安心旅遊」補助，7月15日振興三倍券也上路，配合觀光消費潮來臨，南投縣府計畫推出多項大型活動，包括「日月潭萬人泳渡」、「南投世界茶業博覽會」、「南投巧克力咖啡節」以及「南投街舞比賽」等，招攬人氣。

為鼓勵遊客消費，縣府整合旅宿業者、觀光工廠、特色店家等，推出各項優惠活動。林明溱也宣布，從7月1日起至年底止，只要到南投縣消費滿500元，即可參加抽獎活動。

民眾在南投消費滿500元，8月初左右可以到建置的網站登錄，登錄就有機會獲獎。第1次抽獎時間，預計在南投世界茶業博覽會閉幕當日抽出汽車得主；第2次抽獎則於跨年活動舉行，獎項除了汽車以外還有頂級飯店住宿券等。

另為刺激消費，縣府從8月起推出「月月抽」活動，搭配大型活動抽出特色獎品；另和縣內借問站或特色店家合作，舉辦立即抽刮刮樂，消費者憑店家消費發票及合法旅宿業住宿單據，即可取得刮刮樂（限量3萬張），現刮即中。

值得注意是，南投縣獎勵消費的抽獎活動，是可以累積的，只要進入抽獎系統登錄，若未獲獎，即可再參加下一次的抽獎，越早消費抽獎機會越多。

南投縣長林明溱表示，南投觀光景點多，來南投旅遊消費絕對是首選，縣府除了推出「中台灣好玩卡」帶大家走透經典景點，也整合至少60家業者推出振興券使用優惠，歡迎大家來南投大玩特玩。

縣府觀光處陳志賢處長表示，縣府將舉辦大型活動，9月27日「日月潭萬人泳渡」、10月9日起有「南投世界茶業博覽會」、10月1日起有首次舉行的「南投巧克力咖啡節」，還有「南投街舞比賽」、以及「南投星空季」將讓各界拭目以待，10月1日另將邀請長榮交響樂團至中興新村表演，舉辦台灣最大型的賞月活動。相關訊息可上「南投觀光導覽 網站」以及「樂旅南投FB」查詢。

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