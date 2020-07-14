雲林縣府推出振興優先庇護　券留雲林抽獎

▲雲林縣5家庇護工廠商品14日於鵝媽媽鵝童樂園正式上架販售，雲林縣長張麗善、勞工處處長張世忠及鵝媽媽董事長陳宏杰共同推薦。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

7月1日起皆可透過郵局、超商、信用卡、悠遊卡、一卡通、電子支付等管道預購，並於7月15起開始領取振興三倍券，雲林縣庇護工場隨著疫情逐漸趨緩，藉由搭配中央振興，三倍券配合雲林縣政府宣傳「振興國旅券留雲林」，再搭配縣內消費滿2千可抽汽車抽農場契作大獎，藉此機會鼓勵民眾安心旅遊及消費。

雲林縣多家庇護工場加入振興行列響應振興經濟方案，由身心障礙朋友努力生產、製作及包裝所推出的商品，品質有所堅持，在雲林縣政府的媒合下庇護工場與「鵝媽媽鵝童樂園」聯合展售庇護商品，即日起庇護工場相關商品可以在鵝童樂園內洽購，同時讓民眾可提前預購中秋佳節伴手好禮，共創佳績。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣為全國六都以外設置最多庇護工場縣市，目前共計7家庇護工場，共可提供84名身障朋友就業機會，身心障礙者的就業發展，是目前社會及政府相當關心的議題，縣府為讓身心障礙者也有自給自足能力，針對具有就業意願，但就業能力不足，無法進入競爭性職場的身障者，提供不同職類的庇護性就業。

勞工處處長張世忠表示，雲林縣庇護工場商品主要商品包含紅藜咖啡、蘭花、圓夢咖啡禮盒、口罩、農產品等相關商品，呼籲各界支持訂購，未來縣府也會持續推動宣導庇護商品及輔導有意願單位設立庇護工（農）場，增加身障者就業機會。

斗六市鵝媽媽鵝童樂園董事長陳宏杰表示，為拋磚引玉，希望可以鼓勵更多民間企業投入更多的資源幫助弱勢團體，讓他們能夠得到更妥善的照顧，即日起消費者至鵝媽媽額童樂園消費庇護工場商品或園內商品，滿500元即免費贈送一份義式冰淇淋。

▲雲林縣5家庇護工廠商品14日於鵝媽媽鵝童樂園正式上架販售，即日起消費者至鵝媽媽額童樂園消費庇護工場商品或園內商品滿500元即免費贈送一份義式冰淇淋。（圖／記者蔡佩旻攝）

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