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雲林郵局i郵購平台挺小農　行銷「水林大溝黃金薯」送愛助弱勢

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▲「水林大溝黃金薯」透過雲林郵局在i郵購平台推出，活動期間共賣出6600箱，總共募得6萬6千元捐給「創世基金會-斗六分會」及「一心育幼院」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「水林大溝黃金薯」透過雲林郵局在i郵購平台推出，活動期間共賣出6600箱，總共募得6萬6千元捐給「創世基金會-斗六分會」及「一心育幼院」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林郵局暨財團法人台灣郵政協會，已連續6年透過i郵購平台及郵政多元資源，以形塑品牌提升農產新價值，使優質農產品，由產地直銷直送，協助小農解決產銷問題，一直以來深獲消費者喜愛，活動期間共賣出6600箱，得募款項6萬6千元捐助創世基金會斗六分會及一心育幼院來幫助植物人家庭與弱勢兒童。

「水林大溝黃金薯」於2019年11月11日至2020年5月6日在i郵購平台推出，活動期間共賣出6600箱，總共募得6萬6千元捐給「創世基金會-斗六分會」及「一心育幼院」來幫助植物人家庭與弱勢兒童。14日在雲林郵局6樓禮堂舉行送愛到創世基金會斗六分會及一心育幼院捐贈儀式，與農民攜手一起做公益、送愛心。

雲林郵局辦理行銷黃金薯送愛心活動已邁入第6年，消費者除了能在i郵購平台能買到優質水林黃金薯之外，更能透過購買行為來力挺小農、兼做公益，每賣一箱就由小農捐出10元，藉由「善的循環」幫助更多弱勢團體，彼此暖心相乘，讓愛倍增，並讓民眾能購買新鮮、香Q又安心的蕃薯，創造出多贏局面。


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