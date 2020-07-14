收購三倍券喊價2800元！買家徵求「急需現金的朋友」　網怒檢舉：犯法了吧

▲振興三倍券不可換現金。（圖／行政院提供）



記者黃可昀／綜合報導

紙本三倍券15日即可開放領取，目前網路上已經出現不少收購文，打著「換現金」口號到處徵求要賣三倍券的民眾。一名女網友表示，她在臉書社團看到多則三倍券收購文，有人用2800元現金買3000元三倍券，有些人剛好急需現金就會賣，但交易的合法性令她很懷疑，「這算犯法了吧？」

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▲臉書社團出現大量三倍券收購文。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，她加入臉書的三倍券交流社團，此社團為私密狀態不公開，加入後才發現不少人在裡面收購三倍券，由於並非所有店家都能使用三倍券，像是繳房租、水電費等等還是得利用現金，因此部分民眾覺得換現金比較實在，才願意用2800元的價格賣掉三倍券。

網友表示，「我朋友2000台幣換3000三倍券，都不知道換了多少人去了」、「親友間的收購是不犯法的，除非收購的是業者，就是可以拿卷（券）跟政府兌換現金那種」、「 昨天看一堆人在收購」、「賣三倍劵到底有什麼意義？難道年底不用搭大眾運輸工具？不用加油？不用出去吃飯？花不到3000？」

據了解，收購者如果是公司行號或攤販，以2800元現金收購，到時候可以拿三倍券跟政府換3000元，等於從中賺得200元。事實上，三倍券的面額右上角有清楚標示「不得換現、不得找零、不得儲值」，如果被查出現金套利恐怕會觸法。

行政院當初在規劃政策時，已經想好有心人士套利的對策，有些人會用2000元至2900元不等的現金收購三倍券，如果被檢舉或是查獲持有「未實際交易的三倍券」兌領，經濟部將會請銀行調閱紀錄，聯手財政部與國稅局一同調查。

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