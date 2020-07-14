獨／暑假還沒到⋯學生「免費玩樂園」經費就告急！業者曝：已用一半

▲主題樂園旅客增加。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局祭出安心國旅補助計畫，其中針對主題樂園更是好康大放送，只要是2001年7月1日（含）以後出生的學子，就可在7、8月無限次免費玩全台22座主題樂園，經費約2億元。不過業者透露，暑假都尚未開始，經費就快要用罄，觀光局緊急召集相關協會討論「經費困窘」問題，也已擬定對策。

不具名的主題樂園業者表示，7月1到13日間，主題樂園旅次約較往年大增二到三成，觀光局祭出學生免費玩的優惠，經費共2億元，由於申請狀況踴躍，至今經費已使用超過一半。

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▲業者透露，有水樂園的主題樂園特別受民眾歡迎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該業者表示，觀光局前幾日召集相關協會，討論如何解決經費困窘的議題，他表示，希望觀光局能維持原訂計畫，優惠實施到8月底為止。據了解，參與最踴躍的主題樂園多以有水樂園的為主，六福村、劍湖山、九族文化村等知名樂園，都有大量旅客湧入。

▲為了給年輕學子美好的回憶，觀光局保證，免費玩優惠會維持到8月底。（圖／記者陳凱力攝）

觀光局國旅組表示，由於各大業者都希望給學生一個美好的回憶，不願意提前結束補貼計畫，因此觀光局初步規劃「調降給予業者的補貼」，由於每間樂園、每個年齡層的票價不同，因此調降幅度也不盡相同，舉例而言，若原先每張門票補助業者500元，之後就調降為350元。

觀光局強調，對學生而言一樣可以享受免費的優惠，各大業者都表示，對旅客增加相當有感，另外將持續滾動檢討，爭取挹注經費，後續也會繼續找業者來討論，觀察狀況，至於此政策增加多少旅客消費，觀光局表示，旅客統計是以月份為單位，因此7月結束後才會有正式統計。

根據觀光局規劃的安心國旅草案，自由行旅客遊樂園優惠適用業者全國共22家，包括麗寶樂園、六福村主題樂園、劍湖山世界、九族文化村、義大世界、雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、小叮噹科學遊樂園區、西湖渡假村、香格里拉樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、大路觀主題樂園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題園區、8大森林樂園、台東原生應用植物園等。