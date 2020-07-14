郵局15日賣三倍券「排隊前注意3件事」！　身分證「末碼單號」搶先購買

▲為紓解排隊人潮，依身分證末碼單、雙號作為分流基準 。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

明日（15）全國郵局開放購買紙本三倍券，領取方式與到藥局買口罩相同，身分證字號末碼若是「單數」即可在周一、三、五購買；「雙數」是在周二、四購買，周六則是開放給單雙號都可買。15日要購買三倍券的「單號」者記得攜帶健保卡與1000元到場。

郵局購買三倍券共以下3步驟：

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1、預約辦理：即日起開放預約7月20日以後的時段，可上郵局官網或撥打0800-700-199洽專人服務。

2、看時辰：身分證字號最後一碼「單號」是周一三五購買；「雙號」二四領，周六則不限單雙號。（7月18日與7月25日兩周六郵局全天營業專辦三倍券業務）

3、攜帶物品：備妥1000元與健保卡，最多可買5份（含本人），如果是幫別人領，要記得帶自己的身分證。

▲一張圖看郵局三倍券怎麼買。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）



全國郵局明天開放購買紙本三倍券，預估會形成排隊人潮，於是13日上午9時已開放網路預約，民眾查詢中華郵政全球資訊網並點選三倍券專區，或是撥打0800-700-199預約專線，即可順利完成預約，截至14日上午10時已經有18萬6000筆預約成功數。要注意的是，如果超過預約時間才抵達郵局，預約資料將自動失效，必須現場重新抽號碼牌等候，提醒民眾務必在預約時間內到郵局辦理。

郵局官網預約三倍券號碼牌分為4步驟，選擇郵局→選擇日期→選擇時段與數量→選擇預約數量（不可超過5人）以及領券人證號、驗證碼。完成預約後記得要截圖保存序號，臨櫃時憑序號購買三倍券。

▼官網預約4步驟。（圖／翻攝中華郵政振興三倍券網站）

