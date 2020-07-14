用命救母！大貨車「急右偏」猛撞聯結車　孝子夾爆亡...身旁76歲媽躲死神

記者洪靖宜／高雄報導

一名黃姓男子14日中午開大貨車載母親行經國道三號北向371.2公里處，疑未注意前方施工、車流速度緩慢，追撞一輛前方聯結車，導致車頭駕駛座的部位嚴重變形毀損，駕駛黃男當場慘死，而在副駕駛座的黃母僅受到輕傷，但驚嚇過度，警方發現，黃姓駕駛在撞車前似乎刻意緊急右轉，研判是想讓副駕駛座能閃過撞擊，不讓母親受傷。

▲大貨車右側車頭毀損嚴重。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲國道三號北向371.2公里處車禍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這起意外發生在14日12時7分，於國道3號北向371.2公里處，1部載運繃帶的大貨車行經國道3號北向371.2公里，疑似未注意車前動態，撞擊前方載運鐵塊的聯結車，導致大貨車黃姓駕駛當場身亡，聯結車楊姓駕駛酒測值零、無大礙，聯結車乘客則受輕傷，但驚嚇過度已送往成大醫院。

第五公路警察大隊副大隊長范楊健表示，現場沒有煞車痕，而大貨車上的副駕駛座上的乘客，是一名76歲的老婦人，撞擊中受輕傷但驚嚇過度，經警方詢問才知道駕駛是她兒子，其餘的都沒辦法多說。

據承辦警官分析，一般駕駛若突然發現前方有緊急狀況，通常都會避開自己可能受傷的狀況，但此案大貨車駕駛卻是將方向盤往右打，因此可以看到大貨車的左側車頭受嚴重毀損，但車的右側並未遭到撞擊，通常只有兩種情況，第一種是左邊沒路或前方更危險，第二種就是旁邊坐「比駕駛自己更重要的人！」，警方事後得知婦人是黃姓駕駛的母親，研判可能就是不希望讓母親受傷。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

【更多新聞】

快訊／國道三號北向371.2K車禍！大貨車疑未注意路況「猛撞前車」 釀1死1傷