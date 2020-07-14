國3自撞驚悚瞬間曝！轎車飄移衝護欄「猛翻6圈」炸火光…熱褲女從車窗噴出

記者黃孟珍、戴若涵／新竹報導

國道3號南下82.6km處，新竹關西路段14日清晨5時許發生一起自撞車禍！一輛轎車疑似車速過快猛撞護欄，強烈的撞擊力道導致車頭全毀，車內3人其中1男1女當場彈飛，倒臥路面，另外1人則是自行從車內爬出脫困。稍早車禍畫面也曝光！

透過當時行駛在後方車輛的行車紀錄器畫面可見，該輛轎車行駛到一半時，突然開始蛇行，接著猛撞護欄擦出火花，車輛更因此「360度翻轉6圈」，只見一男一女分別從車窗被甩噴出，倒臥路面，畫面相當驚悚！

據了解，這起事故一共造成3人受傷，被拋飛車外的18歲女子受有肝臟撕裂傷、內出血等嚴重傷勢，目前仍在急救中，另名同樣被甩出車外的男子則是全身多處擦傷留院觀察，而自行爬出車外的男子僅受輕傷，經急診治療後已出院。至於整起事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼國道3號82.6公里處車禍，1男1女當場噴飛車外。（圖／民眾提供，下同）

▲▼女子倒臥路面，目擊民眾緊急報警處理。（圖／民眾提供，下同）

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