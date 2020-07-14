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台中3車連環撞！男搶快闖紅燈撞左轉車　失控滑行7公尺再撞1車

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲車禍造成零件散落。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民蔡姓男子，14日凌晨開車行經北區公園路與中清路口時，紅燈已亮起，而對向號誌為左轉燈，蔡男為搶快加速直行，此時對向李男欲左轉，2車因此發生碰撞；蔡男車輛撞擊李男車輛後，再滑行約7公尺撞上於五權路往中清路方向停等紅燈的劉男轎車，形成3車交通事故。警方表示，3名駕駛經測均無酒精反應，初步研判為蔡男未遵守交通號誌釀禍，若查證屬實將依法告發。

台中市第二警分局交通隊調查，14日凌晨1時2分許，蔡男（29歲）駕駛銀色自小客沿北區公園路往中清路方向行駛，李男（42歲）開車沿中清路左轉五權路方向行駛，李男見左轉燈亮起便開車起步，未料對向蔡男為搶快竟闖紅燈，加速向前導致2車相撞，因衝擊力道強烈，蔡男車輛又撞上於五權路往中清路方向停等紅燈的劉男（36歲）車輛。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲衝擊力道強烈，蔡男車輛又撞上於五權路往中清路方向停等紅燈的劉男車輛。

車禍造成蔡男右腳及胸部受傷，未送醫，但車內3名乘客分別有臉部、頭部及腳部擦挫傷，送往醫院急診就醫，幸未有性命之虞；李、劉則未受傷。警方對3名駕駛實施酒測，均無酒精反應，經調閱路口監視器，初步研判為蔡男未依規遵守交通號誌，全案送交大事故組分析研判，若查證違規屬實將依法告發。

警方呼籲，行車應遵守行車秩序，切莫因一時僥倖心態而違反標（號）誌（線），行車搶快易造成意外事故，損人不利己。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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