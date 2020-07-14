鬼切駕駛害摔車磨破2萬元西裝　騎士「購買證明留2年」贏了

記者黃翊婷／新北報導

李姓男子2018年9月19日晚間8時許騎車行經新北市板橋區四川路一段與忠孝路口，被王姓男子駕駛的車輛硬切車道，導致摔車受傷，2萬元的西裝、皮鞋以及手錶也因此磨損，氣得提告求償11萬860元，最後獲新北地院板橋簡易庭判賠3萬7535元，全案仍可上訴。

▲李男遇到鬼切駕駛，不僅摔壞機車，身上的物品也因此磨損。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

李男在判決書中主張，王男開車時本應注意左右有無來車，並禮讓行進中的車輛先行，事發當天卻突然切入內側車道，導致他閃避不及發生碰撞，當場人車倒地，左肘、雙手、右膝多處擦挫傷，不僅機車受損，連2萬元的西裝、4000元的皮鞋、1萬9800元的皮帶以及7000元的手錶也壞了，算上修車費、醫療費以及精神慰撫金，總計求償11萬860元。

對此，肇事的王男經過合法通知，並未出庭爭執，也沒有提出任何書狀聲明。新北地院板橋簡易庭認為，李男因為車禍受傷，就醫花費2810元，這部分有醫院的診療費用收據為證，應予准許；機車毀損部分，考量到車子已經使用3年，零件已有折舊，可請求的修車費用為4725元。

板橋簡易庭接著指出，財物損害部分，皮帶以及手錶購買時間超過3年，應予折舊，西裝以及皮鞋則是在2017年11月購買，李男在今年6月出庭時皆有出示購買證明，最後裁定王男應賠償3萬7535元較為適當，全案仍可上訴。