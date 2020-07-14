堆高機牙叉跟柏油路「顏色太像」　騎士輾過失控摔車斷腿

▲余姓男子騎車輾過堆高機牙叉，導致失控摔車斷腿。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市余姓男子日前騎車行經大里區好來一街一處工廠時，游姓堆高機駕駛原在工廠門口接貨，卻突然大迴轉，堆高機牙叉凸出機車道上，導致余男機車輾過牙叉後失控摔車，造成右小腿骨折。警方表示，游男是外包廠商，而堆高機屬於非汽車動力機械，經查該工廠未申請，相關肇責還須進一步釐清。

警方調查，10日上午7時27分許，余姓男子（22歲）沿大里區好來一街往立新一街方向直行，不慎與游男駕駛的堆高機前牙叉發生碰撞，導致右小腿骨折，送往大里仁愛醫院治療。

警方表示，余男稱堆高機的牙叉顏色與柏油路面相似，遠遠根本看不清楚，「我前面還有一位騎士跟我一樣直行，沒想到牙叉突然橫向冒出來，想閃都閃不掉」，余男還說，車禍後游男有下車查看他的傷勢，卻沒有幫忙報案，只因不清楚該處地址為何。

▲余男右小腿骨折，送往大里仁愛醫院治療。（圖／記者白珈陽翻攝）

霧峰交通分隊長柯文斌表示，堆高機師傅是外包廠商，而堆高機屬於非汽車的動力機械，經查該工廠並無申請，相關肇事責任還須進一步調查釐清。

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