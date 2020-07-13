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民團六步一跪為樂生請命　衛福部還原「開工始末」：造成誤解很遺憾

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記者嚴云岑／台北報導

樂生青年聯盟12日起進行「六步一跪」苦行，抗議衛福部下屬單位在台北高等行政法院裁定暫緩施工判決後，仍於7月9日舉行懸空陸橋入口開工儀式。對此，衛福部醫福會執行長王必勝還原儀式始末，表示造成誤解非常遺憾，希望14日下午能獲得妥善溝通。

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動，要求衛福部放棄抗告、承認錯誤。（圖／記者湯興漢攝）

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王必勝今（13）日受訪時表示，樂生懸空陸橋早於5月決標簽約，6月29日行文通知廠商14天內可以開工，但民團到高等行政法院控告環保署未經環評就開工，衛福部也行文環保署，詢問是否需要環評，得到不需要後，才依據合約通知廠商開工。

醫福會執行長王必勝回應樂生抗議事件。（圖／記者趙于婷攝）

▲醫福會執行長王必勝。（圖／記者趙于婷攝）

王必勝說，高等法院7月7日做出判決後，衛福部是於7月8日下午5時才收到公文，但因民團提告對象為環保署，衛福部也立刻行文環保署詢問意見，7月10日下午抗告還沒決議之前先行停工等建議後，也著手擬訂公文通知廠商，預計今日會完成簽核。

王必勝強調，廠商在7月9日進行的開工儀式，是在法院裁定暫緩施工前所排定，旨在祈福施工順利、人員平安，衛福部並未派人參加，當天也無大型機具進駐。他無奈表示，行政程序需要時間，才會造成誤解，讓民團人士用激烈手段表達訴求，衛福部可以理解他們的心情，但還是希望明天能好好坐下來談。

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂生保留自救會和青年樂生聯盟自12日起六步一跪從新莊樂生舊址到衛福部抗議。（圖／記者湯興漢攝）

至於面對民團指控，衛福部長陳時中14日要開會討論樂生，卻未通知重要利害關係人「國際愛地芽協會台灣分會」（樂生保留自救會、青年樂生聯盟），還要求樂生院民自新莊遠赴位於南港的衛福部與會等事，王必勝回應，自上週決定要開會討論樂生案後，衛福部就持續追蹤民團參與意願，當天也會派車到樂生療養院，接10名與會院民出席。

不過，王必勝也提到，民團提出的緩坡大平台訴求，可能會影響捷運與道路發展，影響當地居民的用路權，實務上是否可行，衛福部無法單方決定。

因此明天下午2時在衛福部的座談會中，也會請來國發會、工程會、交通部、台北捷運公司、文化部、新北市文化局等單位一同評估。王必勝說，除了院民外，民團只要事先回報名單，都歡迎出席參與。

▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟頂著酷暑苦行。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者湯興漢攝）

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