樂生自救會「六步一跪」苦行10小時　19時30分終抵衛福部...提2訴求！

▲樂生自救會「六步一跪」苦行10小時，晚間7時30分終抵衛福部。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

為抗議衛福部承包商在台北高等行政法院裁定「樂生懸空陸橋入口」暫停施工後，仍於7月9日舉行開工儀式，樂生青年聯盟與聲援者今（13）日上午9時起自行政院進行六步一跪苦行，經過10小時後，終於晚間7時30分抵達衛福部。

自救會表示，樂生療養院高達9公尺高叉的懸空陸橋，嚴重破換樂生療養院景觀，院民使用也要轉8個彎，使用上非常困難。今天之所以可以重建樂生，是院民不斷上街頭換來的，很多人因為傷口不斷裂開，甚至截肢。

請繼續往下閱讀...

▲樂生自救會用苦行體現院民的不便。（圖／記者湯興漢攝）

「許多樂生院民手腳不方便，身體有許多病痛，無法叫他去就可以馬上去。」樂生保留自救會和青年樂生聯盟晚間7時30分在衛福部前召開記者會，發言人指出，12日自救會從樂生舊址出發，行走13.5公里到行政院，今（13）日又從早走到晚，就是為了傳達這件事情。

今年6月，自救會向法院申請假處分，表示該懸空路橋除了十分「曲折」，也沒有通過環評，因此才會以苦行的方式，呼籲衛福部「尊重司法、放棄抗告」，希望衛福部能放棄傲慢，聽到樂生院民的心聲。

▲樂生自救會用苦行體現院民的不便。（圖／記者湯興漢攝）

自救會表示，7月9日到行政院抗告，回院區就看到廠商舉行開工典禮，院方雖然推給廠商，但現場也看到院方一同祭拜，讓自救會質疑，「衛福部難道已經放棄司法了嗎？」自救會提出2點訴求：一為衛福部應立即放棄抗告，二維要求陳時中部長來樂生療養院談，不應該讓樂生院民舟車勞頓20多年來衛福部開會。

自救會呼籲，行政機關應尊重司法，放下傲慢官僚態度，一起理解樂生這片山坡幾十年來因為虛假的「公共利益」，而受到的傷害，應立即「放棄抗告」、「通盤檢討」；呼籲國家應以人本、人權的角度省思過去犯下的錯誤，以謙卑的姿態，和樂生院民實質、平等的溝通，讓最好的、可行的大平台方案，恢復樂生原貌，修復歷史傷痕。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢