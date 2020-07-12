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民團要「六步一跪」繞行衛福部　抗議樂生園區不甩法院暫時停工裁定

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▲▼樂生園區不甩法院暫時停工裁定，民團將「六步一跪」繞行衛福部抗議。（圖／樂生保留自救會提供）

▲民團質疑衛福部，種種作為根本欠缺溝通誠意。（圖／樂生保留自救會提供）

記者許展溢／台北報導

台北高等行政法院7日針對「樂生懸空陸橋環評案」做出裁定，要求衛福部命樂生療養院方於訴訟確定前，暫時停止「樂生療養院入口景觀工程」。樂生保留自救會今（12日）不滿指出，樂生療養院卻不甩司法裁判，依舊在原定日期進行開工儀式，並遭北高行發新聞稿警告，將與眾公民團體更透過行動強烈抗議院方此舉。

自救會說明，10日突然傳出衛福部長陳時中14日要開會討論樂生，但身為本案中的重要利害關係人的「國際愛地芽協會台灣分會」（樂生保留自救會和青年樂生聯盟）卻遲遲未獲開會通知。直到積極主動要求開會資訊，當天晚上6點左右，一份公文才倉促塞到高齡87歲的樂生保留自救會會長藍阿姨手中，在極短通知時間內，政府以高姿態，要求樂生院民遠赴位於南港的衛福部與會。

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▲▼樂生園區不甩法院暫時停工裁定，民團將「六步一跪」繞行衛福部抗議。（圖／樂生保留自救會提供）

▲民團不滿樂生療養院不甩司法裁判，依舊在原定日期進行開工儀式。（圖／樂生保留自救會提供）
　
自救會認為，衛福部身為主管機關，在工程因有違法疑慮，且可能造成不可回復傷害而遭裁定停工後，本應深刻反省並宣布放棄抗告，而非任由下屬單位進行開工儀式。然而事與願違，衛福部不但至今未放棄抗告，還倉促要求院民至該機關開會「討論樂生」，種種作為讓人質疑衛福部根本欠缺溝通誠意。

自救會表示，為了要求衛福部放棄抗告、承認錯誤，並以「緩坡大平台方案」取代爭議連連的「懸空陸橋入口」，樂生保留自救會和青年樂生聯盟決定從7月12日開始，發起苦行與六步一跪行動，號召所有關心樂生重建以及院民人權的夥伴走上街頭，喊出心底最沈痛的控訴與憤怒，爭取樂生完整重建、院民尊嚴完整回復。

▲▼樂生園區不甩法院暫時停工裁定，民團將「六步一跪」繞行衛福部抗議。（圖／樂生保留自救會提供）

▲民團將「六步一跪」繞行衛福部抗議。（圖／樂生保留自救會提供）

自救會指出，今下午2點將進行祭告離世院民北高行裁定結果，傍晚5點到晚上8點將由樂生舊院區「苦行」至行政院。明天上午9點至中午12點， 由行政院「六步一跪」至忠孝敦化，下午1點至晚上6點由忠孝敦化「六步一跪」至衛福部。自救會強調，若連串行動後衛福部仍舊不為所動，7月14日週二衛福部原定召開會議的當天10點，繼續以「六步一跪」方式繞行衛福部，直到該部放棄抗告、承認錯誤。

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