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反映樂生院民的痛！民團「六步一跪」繞行衛福部：希望官僚放下一點傲慢

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▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者李毓康攝）

▲樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起「六步一跪」至衛福部的活動。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

台北高等行政法院日前針對「樂生懸空陸橋環評案」做出裁定，要求衛福部命樂生療養院方於訴訟確定前，暫時停止「樂生療養院入口景觀工程」，然而樂生療養院卻執意在原定日期進行開工儀式。對此，自救會認為衛福部身為主管機關，卻放任下屬單位動工，決定在下午1點至晚上6點自忠孝敦化「六步一跪」至衛福部。

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者李毓康攝）

自救會說明，10日突然傳出衛福部長陳時中14日要開會討論樂生，但身為本案中的重要利害關係人的「國際愛地芽協會台灣分會」（樂生保留自救會和青年樂生聯盟）卻遲遲未獲開會通知。之後，才在短時間內接到通知，要求樂生院民自新莊遠赴位於南港的衛福部與會。

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者李毓康攝）

▲此次活動希望讓行政官僚了解樂生院民的辛苦。（圖／記者李毓康攝）

「許多樂生院民手腳不方便，身體有許多病痛，無法叫他去就可以馬上去。」自救會指出，這次「六步一跪」從新莊苦行到衛福部，就是為了傳達這件事情。「這個運動是舉步維艱走過去。如果行政官僚放下一點傲慢，用平等的方式，不是把他當次等公民的方式對待，我相信樂生院民得到尊重，樂生正義就會有個圓滿的解決方案出現。」

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者李毓康攝）

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟預計傍晚抵達衛福部。（圖／記者李毓康攝）

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者李毓康攝）

自救會認為，衛福部身為主管機關，在工程因有違法疑慮，且可能造成不可回復傷害而遭裁定停工後，本應深刻反省並宣布放棄抗告，而非任由下屬單位進行開工儀式。然而事與願違，衛福部不但至今未放棄抗告，還倉促要求院民至該機關開會「討論樂生」，種種作為讓人質疑衛福部根本欠缺溝通誠意。

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者李毓康攝）

▲自救會認為，衛福部應立即放棄抗告、通盤檢討。（圖／記者李毓康攝）

自救會呼籲，行政機關應尊重司法，放下傲慢官僚態度，一起理解樂生這片山坡幾十年來因為虛假的「公共利益」，而受到的傷害，應立即「放棄抗告」、「通盤檢討」；呼籲國家應以人本、人權的角度省思過去犯下的錯誤，以謙卑的姿態，和樂生院民實質、平等的溝通，讓最好的、可行的大平台方案，恢復樂生原貌，修復歷史傷痕。

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者李毓康攝）

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動，參與者上午從行政院出發。（圖／記者李毓康攝）

▲▼樂生保留自救會和青年樂生聯盟發起六步一跪行動,要求衛福部放棄抗告、承認錯誤,並以緩坡大平台方案取代爭議連連的懸空陸橋入口。（圖／記者李毓康攝）

自救會指出，將在上午9點至中午12點， 由行政院「六步一跪」至忠孝敦化，下午1點至晚上6點由忠孝敦化「六步一跪」至衛福部。自救會強調，若連串行動後衛福部仍舊不為所動，7月14日週二衛福部原定召開會議的當天10點，繼續以「六步一跪」方式繞行衛福部，直到該部放棄抗告、承認錯誤。

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