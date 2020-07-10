燦粉快來競標！　鄭文燦義賣西瓜做公益得標者「做伙採西瓜」

▲「來鄉下種西瓜」活動，7月12日下午進行採收。（圖／劉健勳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

快來買「燦哥西瓜，做公益」，機會難得喔！桃園市大園區溪海休閒農業區，今年推出友善種植「來鄉下種西瓜」活動，7月12日下午進行採收，市長鄭文燦將義賣其在5月初親手種下的6顆大西瓜，得標者可以和鄭市長一起到瓜田去採西瓜。義賣所得捐做公益及推展在地休閒農業經費。

▲▼市長鄭文燦5月間出席「來鄉下種西瓜」活動的6顆大西瓜，都已熟成。（圖／劉健勳提供）

溪海休閒農業發展協會理事長劉健勳7日表示：「來鄉下種西瓜」活動，是在5月間舉行，市長鄭文燦及市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉和報名參加的80組親子農夫，都到場親自種植瓜苗，此期間並陸續利用假日到瓜田澆水、整理雜草，協會同時也委由專業瓜農邱謙文照顧大片瓜田。

▲專業瓜農邱謙文（中）解說西瓜採摘技巧。（圖／劉健勳提供）

邱謙文說，西瓜要好吃，第一可看它的成熟度，接著是體形要飽滿、紋路要開，表面看起來，就會有成熟感；而西瓜成熟如何分辨？第一是看紋路是否有開？其次則是用手彈拍聲音。如聲音清脆則表示未成熟，聲音聽起來有彈性回音則是已成熟，聲音低沉表示已太成熟，沒有聲音表示已過熟或已壞掉了。

到瓜田採西瓜有什麼秘訣？邱謙文表示，雙手抱西瓜，腳輕踩瓜藤直接抱起西瓜，瓜蒂自然就斷，當然這也要靠經驗和技巧。劉健勳表示，7月12日採西瓜活動，下午2點於溪海休閒農業區(大園區聖德北路828號）舉行。錯過5月初種西瓜的民眾，當天可來採西瓜，體驗採西瓜的費用，每人250元(贈150元西瓜採收折價券)，活動並有專業瓜農解說西瓜採摘技巧，一批次超限量10人，報名要快！報名網址：https://www.beclass.com/rid=2343ca15edf1eca47db7

・一年四季一瓶就搞定