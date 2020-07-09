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「農遊券」好用！可買農漁產品、玩休閒農場　桃市府加碼200萬

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▲農委會輔導處長陳俊言於桃園舉辦農遊券說明會。（圖／市府提供）

▲農委會輔導處長陳俊言於桃園舉辦農遊券說明會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情趨緩振興經濟，不忘活絡農漁牧和休閒農業區產業。農委會9日在農業旅遊電子抵用券（農遊券）說明會指出，面額250元、總計500萬份的農遊券，共有10大類農業場所可抵用消費，國人可選擇購買農漁產品或前往休閒農業相關農場進行農事體驗。

▲農委會輔導處長陳俊言於桃園舉辦農遊券說明會。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦表示，為使農遊券觸及效益留在桃園，市府加碼200萬元。（圖／市府提供）

市長鄭文燦表示，為使農遊券觸及效益留在桃園，市府加碼200萬元，補助市內公私立幼兒園、各級國中小學的校外教學或暑期營隊，結合農遊券合格商家，每班補助1萬元，預計可提供200班次，藉此推廣食農教育並活絡桃園農漁牧和休閒農業。

鄭市長指出，因應疫情舒緩、管制解封，行政院除推出三倍券，農委會也推出每張面額250元的農遊券，藉此吸引國人到戶外親近大自然，帶動觀光產業發展，而桃園則加碼推動「桃園商圈三倍券加碼優惠」、「桃園夜市券加倍送」、「桃園觀光工廠好刺激1.5倍購」及「來桃園住一晚，加贈免費一日遊」等優惠方案，透過加乘效果，讓振興效益留在桃園。

農業局長郭承泉表示，9日說明會由農委會委託台灣休閒農業發展協會在市府辦理，解說內容包括遊客如何申請農遊券（網址：https://eticket.coa.gov.tw/）、業者如何安裝APP註冊成為合作業者、農遊券可抵用項目、農遊券申請業者10大資格及基本要求、業者加碼滿千送百活動、票券掃描確認收取及核銷請款等項目，國人及業者可透過說明會更瞭解農遊券的相關疑問，提升業者成為農遊券合作業者的信心，以及國人申請農遊券的意願。

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