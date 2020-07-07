太熱！桃園「來鄉下種西瓜」提早半個月採收　義賣鄭文燦種的6顆大西瓜

▲桃園「來鄉下種西瓜」活動，瓜田已見熟成大西瓜。（圖／劉健勳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

西瓜熟成時，來採西瓜吧！桃園市大園區溪海休閒農業區，今年推出友善種植「來鄉下種西瓜」活動，原擬於7月底、8月初收成的西瓜，因6月份持續高溫，加速西瓜長大，溪海休閒農業區預計於7月12日下午進行採收，當天有「市長義賣西瓜」、「逛市集採西瓜」等活動，歡迎市民朋友來參加。

▲鄭市長種的6顆大西瓜，全部義賣。▼瓜農採收西瓜。（圖／劉健勳提供）

溪海休閒農業發展協會理事長劉健勳7日表示：「來鄉下種西瓜」活動，是在5月間舉行，市長鄭文燦及市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉和報名參加的80組親子農夫，都到場親自種植瓜苗，此期間並陸續利用假日到瓜田澆水、整理雜草，協會同時也委由專業瓜農邱謙文照顧大片瓜田。

▲邱謙文(中)說，種了一輩子的西瓜，從來沒有遇過像今年這麼快就熟成，顯示極端氣候對農業的考驗越趨嚴峻。（圖／劉健勳提供）

「種了一輩子的西瓜，從來沒有遇過像今年這麼快（約70天，比預期提早半個月）就熟成、可以採收的華寶大西瓜！」邱謙文說，原預定在7月底、8月初採收的西瓜，提早了半個多月熟成，因此協會將於7月12日舉行「逛市集採西瓜」等活動。

當天，協會將邀請鄭市長義賣他在5月初，親手種的6顆大西瓜，義賣所得50%捐贈給弱勢社福機構，50%會運用於持續推展在地休閒農業經費。劉健勳理事長說，錯過5月初種西瓜的民眾，不妨在7月12日西瓜成熟時，來採西瓜，當天體驗採西瓜的費用，每人250元(贈150元西瓜採收折價券)，活動並有專業瓜農解說西瓜採摘技巧，一批次超限量10人，報名要快！

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