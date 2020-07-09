桃園航空城居民抗議拆遷補償過低　鄭文燦:：協助爭取權益減少錯誤資訊

▲桃園市大園區數百位桃園航空城居民9日上午發起抗議，呼籲市府重視居民居住權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對已審議通過的「桃園航空城機場園區及附近地區（第1期）區段徵收開發案」，桃園市大園區居民不滿市府拆遷補償評點值過低，且「先建後遷」承諾跳票，桃園市公民監督聯盟陣線9日發動抗爭，希望政府還給居民一個家；市長鄭文燦表示，市府以先建後遷、居住正義與居民權益極大化原則推動航空城計畫，已請航空城服務中心以一對一面對面方式協助居民爭取權益，減少錯誤資訊。

近3百位徵收範圍居民最近收到地上物查估清冊，市府已著手開始舉辦上百場「土地改良物協議價購會議」，有居民發現查估錯誤、漏估等問題，加上拆遷補償評點值僅12.1元，補償金額根本不無法興建1間房子，甚至有加油站地坪與建物價值整個被腰斬僅剩400餘萬元，由不同查估公司做出之結果不同，居民抱怨補償金怎麼蓋房子？質疑政府查估過程過於草率。

▲桃園市大園區數百位桃園航空城居民9日上午發起抗議，市議員游吾和籲請市府履行「先建後遷」承諾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

居民還抱怨，未於蛋黃區的機場園區居民被要求在2024年前分批搬遷完畢，但預定安置地海軍基地至今未完成撥用，確定無法「先建後遷」，必須先搬到外地租屋才能搬回新家，政府承諾跳票，居民卻要承受二次搬遷之痛。

鄭文燦指出，市府堅持先建後遷、居住正義與居民權益極大化三大原則推動航空城計畫，為提高補償標準，市府提出10大優惠方案，以同理心為出發點，為居民爭取最大權益保障，市府目前負責的蛋黃區，已落實先建後遷原則，民航局負責的蛋黃區，在第三跑道建設期程調整評估後，希望都比照市府先建後遷原則進行。

▲桃園市長鄭文燦針對航空城補償案表示，市府將秉持同理心為居民爭取最大權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦解釋，市府預定2022年9月進行安置街廓配地，建地1坪可以換1坪，農地100坪可換41坪，面積足以完成住宅重建，若原來合法建築不足30坪，居民可補繳差額地價，分配30坪的住宅區以便重建。

鄭文燦強調，根據市府工務局與地政局統計，航空城內百分之七十五建物，加計自動拆遷獎勵金50％與協議價購簽約獎勵金7.5%，每坪補償費都會落在8萬5千元至9萬5千元間，以目前每坪8萬元營造成本估算，居民可運用這筆補償金完成住宅重建；另外安置住宅、安置街廓與部分前期工程，需要在2021年年優先搬遷地區，市府決定加成補償，目前標準為「25%優先區獎勵金」及「80萬租金補貼」，若以查估拆遷費5百萬計算，優先區將可以加碼到2百萬元以上。

此外，針對違建户補償問題，鄭文燦認為，過去針對違建補償都是打6折，為妥善照顧拆遷戶權益，只要認定為「二次拆遷戶」或「程序違建」建物，市府決定專案提高到9折，市府已完成1千2百戶安置住宅共三個基地發包，預定2023年底會完成興建，估計售價每坪約15萬到17萬元之間，並將以成本價供居民選購，在全區尚未施工前，居民可以選擇安置街廓或是安置住宅。

鄭文燦說，航空城居民若有不清楚或是資訊不夠的地方，航空城服務中心會以一對一、面對面，以同理心幫居民爭取最大權益，若有個案或特殊情況，也會權衡考慮，希望可以做到人本、細緻、友善的安置計畫，市府團隊會以最大耐心，為居民立場著想並爭取最大保障。

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