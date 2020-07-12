▲ 台東力推精品咖啡，太麻里農會東部有機行銷活動登場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為推廣東部精緻且獨具風味的咖啡，並展現東部咖啡的特色與魅力，太麻里地區農會特別於11、12日在台東市鐵花新聚落辦理「東部有機、友善咖啡行銷推廣活動」，吸引不少咖啡農參與，縣長饒慶鈴讚許太麻里地區農會所產咖啡品質全國第1，也感謝所有農民辛勞，希望藉此活動打響精品咖啡知名度。

饒慶鈴表示，要向所有默默耕耘的農民朋友，表達由衷的敬意及感謝，台東縣種植咖啡的面積是全國第3，卻是全國咖啡收穫量第1名的縣市，可見台東市是適合種植咖啡的縣市，農民的栽種技術也日益精進，才能有第1名的產量。近年來國人咖啡飲用量大幅成長，咖啡的依賴程度越來越高，更重要的是東部有足以與西方國家一起評比的好咖啡。東部的咖啡好，是因為它能忠於原味，表現出咖啡豆本身在口感與香氣上的深度與層次，能得各界的肯定，感到非常榮耀。

台東縣政府表示，東部有機、友善咖啡行銷推廣活動，未來也將舉辦咖啡評鑑，明年台東也將承辦全國性的咖啡競賽，感謝咖啡農民朋友們及各機關單位近年來的支持與肯定，更感謝太麻里地區農會理事長許來助、常務監事林杉主及總幹事莊慶輝的經營及全體同仁齊心的努力下，讓台東在地的咖啡及其他農產品能大幅地成長，縣府也會不斷的努力，為東部咖啡產業再創新的高峰！

►靠這組變食神



►二手票券豐富你的生活

