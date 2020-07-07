英國出動三軍教泡「英式奶茶」　美軍新聞稿霸氣回應：喝茶是沒必要的

▲美軍新聞稿霸氣回應，美軍都喝咖啡，認為喝茶是沒有必要的。（圖／取自美國國防部）

記者林彥臣／綜合報導

一位住在英國的美國媽媽米雪兒（Michelle），因為在TikTok上示範用微波爐沖泡英式奶茶，不僅引發英國網友的眾怒，甚至還升級成為外交事件，讓英國駐美大使皮爾斯夫人（Karen Pierce）請出陸、海、空三軍顧問拍攝影片，示範正宗的英式奶茶沖泡步驟。對此，美國國防部也發出新聞稿回應英國，示範如何泡茶對美軍來說是沒有必要的。

美軍的新聞稿直言，儘管美軍服役人員對於英國人願意示範泡茶的智慧，對此感到讚嘆不已，但是這其實是沒有必要的，因為美軍通常不喝茶。

▲美軍不論身在何處，都會確保每個服役人員有咖啡喝。（圖／取自美國國防部）



新聞稿強調，但是美軍確實會喝咖啡，他們盡可能確保早上有杯果汁或咖啡可以喝，咖啡跟美軍一樣，具備悠久的傳統。

在前線作戰基地的駐軍，甚至是戰鬥前哨站，都有咖啡可以飲用，只要有紙杯再倒進咖啡，然後依照自己的喜好調味，甚至還有液態奶精或代糖可以選擇。

對於野戰人員而言，除了野戰口糧之外，甚至還配給即溶咖啡、非乳製奶精以及糖粉，可以用無焰加熱器將即溶咖啡加熱到燙口的程度，如果在危急的時候，阿兵哥只要把咖啡粒倒進冷水中，用力搖一搖就完成一杯咖啡。

美軍一直竭盡全力替部隊提供咖啡，喝杯咖啡可以讓士氣真正獲得提升，年輕的麥金利（William McKinley）在馬里蘭州安提塔姆（Antietam）戰役中遭到猛烈攻擊，就向他的部隊提供了熱咖啡。後來他從政時也注意到這一點，終於在1896年當選了總統。

2003年的「自由伊拉克」行動，美國政府向前線人員提供了很多咖啡，在一個實例中，一個排可以分配到10包的星巴克咖啡，而且不是咖啡粒，是全豆咖啡。

▲美軍傳統的煮咖啡方法，從內戰時期保留至今。（圖／取自美國國防部）



美軍傳統的煮咖啡方法，從美國內戰時期保留至今，美軍在巴格達國際機場找到一個大鍋，裝滿水再放到火上煮，再將咖啡豆放入塑膠沙包中，利用武器或磚塊將咖啡豆搗碎後，再放入煮沸的水裡。

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