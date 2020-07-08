張育晟營長退伍　屏東枋寮栽種有機芭樂

▲營長退伍的張育晟（左）在屏東縣枋寮鄉栽種有機芭樂 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉農友張育晟，去年從軍中營長職務退伍後就返回家鄉有機驗證的芭樂，取名平田永序農場，農場1甲地種植芭樂5分地最多，另部份種蓮霧及印加果，由於芭樂可全年生產，供應有機通路，夏天採收依然甜美清脆。

37歲張育晟說，他退伍後回來接續父親種的有機田，父親原在中船上班，一直想到鄉村生活，退休後就到枋寮購地，剛開始種蓮霧，但隨著環境改變，慢慢轉型種芭樂，且以有機耕種為目標，目前是全枋寮唯一有機芭樂園。

他說，現在芭樂園都由他管理，雖從小就跟父親在田裏跑來跑去，但對農業並不是很瞭解，退伍後為全心從農，他到農改場研習，也到屏東農業大學上課，獲取更多農業知識，並開始研究管理技術。

以自製液肥來說，從市場買來的魚體內臟加上酵素分解菌，還有光合菌等補充肥份，病蟲害防治只能用生物防治法，遙控割草機可以在芭樂園穿梭來去自如，省下不少人力，最重要的是修剪技術，這項得靠長輩傳承。

他退伍前就規劃未來農田產銷模式，田間管理有一定程度後就得在銷售方面下功夫；雖然主要通路在有機市場，現在初級加工對次級果加工最有幫助，他也有食品研究所的授課證明，將來果乾及果茶或各種加工製品更有發展未來性。

歸田野開創事業第二春，張育晟還有很多抱負，不僅鮮食生賣，進一步到加工產製品，開始和地方創業結合，與農漁連接開展農村旅遊，讓產品將更多元。

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